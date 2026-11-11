Українці створили навігатор без GPS: як працює застосунок та наскільки він точний

Українська команда розробила навігаційний застосунок “Доведу”, який визначає місцеперебування автомобіля навіть за відсутності GPS-сигналу. За даними розробників, похибка позиціонування в таких умовах становить 10–30 метрів.

Як пише Dilo, про це інформує Dev.

Для визначення місцеперебування автомобіля "Доведу" використовує комплекс даних із різних джерел. Зокрема, застосунок аналізує показники датчиків руху смартфона, сигнали мобільних мереж і Wi-Fi, а також інформацію з цифрових карт доріг. Такий підхід дає змогу підтримувати навігацію навіть за відсутності або нестабільної роботи GPS.

Над розробкою сервісу працювала команда фахівців із Data Science та фізики. Серед співзасновників - Сергій Головін, PhD з економічного моделювання Університету Міннесоти, колишній економіст Amazon і старший науковець Keystone.ai, та фізик Андрій Чорний, випускник Фізико-технічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського.

Як зазначає Головін, під час створення продукту команда застосувала напрацювання у сфері машинного навчання, моделювання фізичних процесів і навігації. Розробники прагнули використати цей досвід для створення технології, яка залишатиметься ефективною навіть за умов обмеженого доступу до супутникового сигналу.

Наразі застосунок доступний для смартфонів на базі Android 9 і новіших версій операційної системи. Завантажити його можна в Google Play. Версія для iPhone поки перебуває на етапі тестування.

Географія роботи сервісу охоплює Україну, Ізраїль, країни Перської затоки та Європу.

Окремий напрям розвитку проєкту - співпраця з бізнесом. Розробники розглядають можливість інтеграції технології в роботу автопарків таксі, служб доставки та вантажних перевезень. Ще одна потенційна сфера застосування - аграрний сектор, де втрата GPS-сигналу може призводити до зупинки сільськогосподарської техніки та порушення робочих процесів.

Для приватних користувачів передбачений безкоштовний доступ тривалістю до двох годин на тиждень. Підписка Pro коштує 199 грн на місяць. Водночас військові, ветерани, медичні працівники, поліцейські та рятувальники можуть користуватися розширеною версією безкоштовно.

Також команда підготувала спеціальну пропозицію для читачів dev.ua: промокод LAUNCHPRO надає 50% знижки на перші три місяці підписки Pro. Скористатися ним можна до 24 листопада включно.

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