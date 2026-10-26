Законопроєкти як у TikTok: український розробник створив незвичний застосунок про Раду

Український розробник Микола Цівка створив мобільний застосунок “Rada: Законопроєкти”, який дозволяє стежити за роботою Верховної Ради у форматі стрічки TikTok. Користувачі можуть переглядати законодавчі ініціативи, результати голосувань і активність депутатів, а за допомогою штучного інтелекту — розбиратися в юридичних текстах простими словами. Застосунок доступний для iOS та Android.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення у Dev.

Як працює застосунок

Ідея сервісу виникла з бажання зробити інформацію про роботу парламенту доступнішою для звичайних користувачів. За словами Цівки, офіційні ресурси містять необхідні дані, проте їх не завжди зручно переглядати зі смартфона через велику кількість таблиць, вкладок і документів.

Тому розробник використав механіку, знайому користувачам TikTok, Instagram Reels і Stories. Замість традиційного списку документів застосунок пропонує вертикальну стрічку карток законопроєктів, між якими можна перемикатися свайпами.

Інтерфейс також передбачає звичні для соціальних мереж функції: можливість вподобати матеріал, залишити коментар, зберегти його або поділитися ним.

Яку інформацію можна знайти

Джерелом даних для сервісу є відкриті набори порталу Верховної Ради України data.rada.gov.ua. Застосунок дає змогу стежити за статусом законопроєктів, переглядати результати поіменних голосувань і голосувань за фракціями, а також отримувати інформацію про відвідуваність засідань та активність народних депутатів.

Для перегляду інформації реєстрація не обов’язкова. Водночас авторизація через Telegram потрібна для коментування.

Штучний інтелект пояснює закони

Однією з функцій сервісу стала опція "ШІ простими словами". Вона допомагає користувачам розібратися в офіційних законодавчих документах без необхідності самостійно аналізувати великі обсяги юридичного тексту.

Штучний інтелект опрацьовує опублікований документ і формує короткий виклад за кількома напрямами: у чому полягають запропоновані зміни, кого вони стосуються, які суми або штрафи передбачені та коли норми мають набути чинності.

За задумом розробника, такий формат дає змогу швидше зрозуміти зміст навіть об’ємних законопроєктів, які можуть налічувати десятки сторінок.

Де завантажити застосунок

"Rada: Законопроєкти" доступний для пристроїв на базі iOS та Android.

За словами автора, проєкт залишається некомерційним: він розвиває його у вільний час і не передбачає реклами чи платного доступу.

Нагадоємо, український розробник Владислав Домоцький запустив iOS-застосунок “Метро-Таймер”, який допомагає пасажирам київського метро не проїхати потрібну станцію. Програма відстежує поїздку за графіком метрополітену, показує кількість зупинок і час до виходу.