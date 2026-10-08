Відгуки про будинок за конкретною адресою: в Україні запустили новий застосунок

Український iOS-розробник створив Home Rate - застосунок, у якому можна переглядати та залишати відгуки про конкретні будинки й житлові комплекси. Користувачі можуть оцінювати нерухомість, додавати фото та ділитися власним досвідом проживання за певною адресою.

Як пише Dilo, про це інформує Dev.

Український розробник створив Home Rate

Сервіс має допомогти людям оцінити житло перед купівлею чи орендою на основі реального досвіду його мешканців.

Ідея Home Rate полягає у створенні своєрідної платформи відгуків про нерухомість — за аналогією з оцінками готелів у Google Maps або товарів на маркетплейсах. Користувач може знайти потрібну адресу на карті або через пошук і переглянути відгуки, оцінки та фотографії будинку чи житлового комплексу.

Розробник розповів, що працював над застосунком близько року. За його словами, попри зовнішню простоту сервісу, на його створення знадобилося чимало часу. Для розробки він також використовував інструменти штучного інтелекту, однак наголошує, що має близько 10 років досвіду в iOS-розробці.

Користувачі можуть шукати конкретні адреси, залишати відгуки, додавати фотографії, оцінювати дописи інших мешканців і зберігати цікаві об’єкти у вибраному.

Також у застосунку можна повідомляти про неприйнятний контент. Перегляд відгуків доступний навіть без створення облікового запису.

Для боротьби з фейковими відгуками розробник запровадив правило "один відгук на одну адресу" та багаторівневу систему перевірки. У майбутньому планується додати можливість підтверджувати факт проживання користувача за вказаною адресою.

Модерація та конфіденційність

Home Rate використовує три рівні модерації: технічні правила Firestore, перевірку за допомогою штучного інтелекту та ручну модерацію.

Система має відфільтровувати персональні дані, образливий контент і згадки про військовослужбовців. При цьому сервіс заявляє про мінімальний збір користувацьких даних: для авторизації використовуються Google або Apple, без збереження імен, телефонів та інших подібних даних.

Частина функцій доступна за підпискою

Основні можливості Home Rate - пошук адрес, перегляд і публікація відгуків, збереження об’єктів та отримання сповіщень про нові коментарі для однієї адреси — доступні безплатно.

Для користувачів, які хочуть стежити одразу за кількома об’єктами, передбачена платна підписка Home Rate Преміум із місячним або річним планом.

Таким чином, застосунок намагається перенести досвід користування сервісами відгуків у сферу нерухомості, де інформацію про конкретний будинок або ЖК потенційним покупцям чи орендарям часто доводиться збирати з різних джерел.

Нагадоємо, український розробник Владислав Домоцький запустив iOS-застосунок “Метро-Таймер”, який допомагає пасажирам київського метро не проїхати потрібну станцію. Програма відстежує поїздку за графіком метрополітену, показує кількість зупинок і час до виходу.