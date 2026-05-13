- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Український айтівець випустив незвичний застосунок для побутових перевірок
Український розробник Ігор Дзіс випустив в App Store застосунок CheckSnap, який допомагає користувачам перевіряти, чи вимкнені побутові прилади та зачинені двері перед виходом із дому.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Dev.
Застосунок для тривожних користувачів
Ідея сервісу полягає у простій перевірці: перед виходом користувач може зробити фото або коротке відео, щоб мати візуальне підтвердження, що вдома все гаразд. Це дозволяє не повертатися додому та не шукати потрібні знімки серед сотень фото у галереї смартфона.
За словами розробника, CheckSnap дозволяє створювати чеклисти, об’єднувати перевірки у групи, встановлювати нагадування та налаштовувати автоматичне видалення старих записів. Усі перевірки зберігаються в одному місці.
Застосунок орієнтований як на щоденні побутові перевірки, так і на підготовку до подорожей чи збору валіз.
Окремо розробник наголошує на конфіденційності: застосунок не збирає жодних даних користувачів.
CheckSnap доступний безплатно в App Store. Повний доступ до функцій можна придбати за 4,99 долара.