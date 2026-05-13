Украинский айтишник выпустил необычное приложение для бытовых проверок

Украинский разработчик Игорь Дис выпустил в App Store приложение CheckSnap, которое помогает пользователям проверять, выключены ли бытовые приборы и закрыты двери перед выходом из дома.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Dev.

Приложение для тревожных пользователей

Идея сервиса состоит в простой проверке: перед выходом пользователь может сделать фото или короткое видео, чтобы иметь визуальное подтверждение, что дома все хорошо. Это позволяет не возвращаться домой и не искать нужные фотографии среди сотен фото в галерее смартфона.

По словам разработчика, CheckSnap позволяет создавать чеклисты, объединять проверки в группы, устанавливать напоминания и настраивать автоматическое удаление старых записей. Все проверки хранятся в одном месте.

Применение ориентировано как на ежедневные бытовые проверки, так и на подготовку к путешествиям или сбору чемоданов.

Отдельно разработчик отмечает конфиденциальность: приложение не собирает никаких данных пользователей.

CheckSnap доступен бесплатно в App Store. Полный доступ к функциям можно приобрести за 4,99 доллара.