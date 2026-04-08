Применение для курьеров и таксистов: в Украине появился сервис поиска подъездов
Украинец разработал мобильное приложение "Подъезды", которое помогает быстро найти нужный вход в многоквартирном доме. Сервис уже доступен в Google Play.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Dev.
О приложении "Подъезды"
Украинец Александр Назаренко разработал мобильное приложение "Подъезды", ориентированное прежде всего на курьеров, таксистов и всех, кто сталкивался с проблемой поиска подъезда в больших жилых комплексах.
Принцип работы прост: пользователь вводит адрес, после чего приложение показывает номер подъезда и диапазон принадлежащих к нему квартир. Также доступна функция построения маршрута непосредственно ко входу – как пешком, так и автомобилем.
Отдельным преимуществом является офлайн-режим. Пользователи могут заранее скачать карту города и пользоваться сервисом без доступа в интернет, что особенно удобно в подземных паркингах или помещениях с плохой связью.
Приложение работает в Киеве, Львове и Одессе. Разработчик планирует постепенно расширять список городов.
