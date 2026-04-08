Застосунок для кур’єрів і таксистів: в Україні з’явився сервіс пошуку під’їздів

мобільний телефон
Українець запустив застосунок для пошуку під’їздів у містах / Freepik

Українець розробив мобільний застосунок “Під’їзди", який допомагає швидко знайти потрібний вхід у багатоквартирному будинку. Сервіс уже доступний у Google Play.

Як пише Delo.ua, про це інформує Dev.

Про додаток "Під’їзди"

Українець Олександр Назаренко розробив мобільний застосунок "Під’їзди", який орієнтований насамперед на кур’єрів, таксистів та всіх, хто стикався з проблемою пошуку під’їзду у великих житлових комплексах.

Принцип роботи простий: користувач вводить адресу, після чого застосунок показує номер під’їзду та діапазон квартир, які до нього належать. Також доступна функція побудови маршруту безпосередньо до входу - як пішки, так і автомобілем.

Окремою перевагою є офлайн-режим. Користувачі можуть заздалегідь завантажити карту міста і користуватися сервісом без доступу до інтернету, що особливо зручно в підземних паркінгах або приміщеннях із поганим зв’язком.

Наразі застосунок працює у Києві, Львові та Одесі. Розробник планує поступово розширювати перелік міст.

Нагадаємо, українська підприємниця Вікторія Шевченко розробляє у Фінляндії сервіс жіночого таксі Naistaxi, який має забезпечити безпечні поїздки для жінок. Ідея виникла після особистого досвіду та розповідей про дискомфорт під час користування традиційними службами перевезень.

Автор:
Ольга Опенько