Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,28

43,18

EUR

51,36

51,14

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українка запускає жіноче таксі у Фінляндії

Українка запускає жіноче таксі у Фінляндії
Українка запускає жіноче таксі у Фінляндії

Українська підприємниця Вікторія Шевченко розробляє у Фінляндії сервіс жіночого таксі Naistaxi, який має забезпечити безпечні поїздки для жінок. Ідея виникла після особистого досвіду та розповідей про дискомфорт під час користування традиційними службами перевезень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Lansivayla.

За словами Шевченко, навіть в Україні вона не завжди почувалася комфортно, сідаючи в авто з незнайомим водієм. Остаточним поштовхом стала розповідь знайомої про негативний досвід у таксі.

Під час підготовки до запуску підприємиця опитала десятки жінок. Багато з них зізнавалися, що відчувають страх під час поїздок у таксі. Це переконало її створити власний сервіс за принципом "жінки для жінок".

Розробка Naistaxi стартувала у серпні 2025 року. За два місяці вдалося сформувати команду розробників і дизайнерів додатку.

Шевченко консультувалася з експертом із законодавства щодо гендерної рівності. За його словами, гендерно-орієнтовані служби безпеки дозволені, якщо їхня мета — захист вразливих груп. Статистика свідчить, що жінки частіше потрапляють до групи ризику.

У планах жінки розширити мережу по всій агломерації Гельсінкі. До проєкту вже проявляють інтерес потенційні водійки, які шукають стабільну роботу.

Нагадаємо, що в кінці лютого 2024 року сервіс таксі Bolt запустив схожу послугу. В додатку з’явилася категорія Women for Women, обираючи яку жінки можуть замовити поїздку з жінкою-водієм. Вона доступна в Києві, але в майбутньому планується її запуск у інших містах.

Слідом за Bolt, сервіс таксі Uklon запустив опцію "Жіночий" у своєму додатку. Тепер жінки можуть скористатися послугою поїздки з жінкою-водієм. Наразі ця послуга доступна в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.

Автор:
Тетяна Гойденко