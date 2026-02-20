Українка запускає жіноче таксі у Фінляндії

Українська підприємниця Вікторія Шевченко розробляє у Фінляндії сервіс жіночого таксі Naistaxi, який має забезпечити безпечні поїздки для жінок. Ідея виникла після особистого досвіду та розповідей про дискомфорт під час користування традиційними службами перевезень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Lansivayla.

За словами Шевченко, навіть в Україні вона не завжди почувалася комфортно, сідаючи в авто з незнайомим водієм. Остаточним поштовхом стала розповідь знайомої про негативний досвід у таксі.

Під час підготовки до запуску підприємиця опитала десятки жінок. Багато з них зізнавалися, що відчувають страх під час поїздок у таксі. Це переконало її створити власний сервіс за принципом "жінки для жінок".

Розробка Naistaxi стартувала у серпні 2025 року. За два місяці вдалося сформувати команду розробників і дизайнерів додатку.

Шевченко консультувалася з експертом із законодавства щодо гендерної рівності. За його словами, гендерно-орієнтовані служби безпеки дозволені, якщо їхня мета — захист вразливих груп. Статистика свідчить, що жінки частіше потрапляють до групи ризику.

У планах жінки розширити мережу по всій агломерації Гельсінкі. До проєкту вже проявляють інтерес потенційні водійки, які шукають стабільну роботу.

Нагадаємо, що в кінці лютого 2024 року сервіс таксі Bolt запустив схожу послугу. В додатку з’явилася категорія Women for Women, обираючи яку жінки можуть замовити поїздку з жінкою-водієм. Вона доступна в Києві, але в майбутньому планується її запуск у інших містах.

Слідом за Bolt, сервіс таксі Uklon запустив опцію "Жіночий" у своєму додатку. Тепер жінки можуть скористатися послугою поїздки з жінкою-водієм. Наразі ця послуга доступна в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.