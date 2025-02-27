Women for Women: у Києві з'явилось таксі тільки для жінок

У Києві в додатку Bolt з'явилася нова категорія послуг – Women for Women, яка надає можливість пасажиркам подорожувати з жінками-водіями.

Про це повідомляє компанія-перевізник.

Як працює Women for Women

Bolt розуміє важливість забезпечення безпеки для пасажирок та водійок, тому створив категорію Women for Women. Вона спрямована на те, щоб зробити подорожі зручнішими та спокійнішими для тих жінок, які віддають перевагу таким поїздкам, наголошують в пресслужбі.

Категорія Women for Women пропонує такий самий рівень цін, як і стандартні поїздки Bolt. Для доступу до неї потрібно пройти просту процедуру верифікації.

Замовити таке таксі можуть лише жінки.

Зазначається, що категорія Women for Women наразі доступна лише в Києві, але в майбутньому планується її запуск у інших містах.

Транспорт для жінок

У травні 2023 року "Укрзалізниця" повідомила про розгляд можливості запровадження жіночих купе в поїздах. Підкреслювалося, що безпека українців, незалежно від гендеру, є основним пріоритетом, особливо під час повномасштабної війни. Рішення залізниці полягає в забезпеченні жінок комфортом і безпекою.

А вже 12 червня “Укрзалізниця” в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе на чотирьох напрямках: Харків — Львів, Дніпро — Трускавець, Київ — Ужгород, Київ — Кривий Ріг.

За правилами "Укрзалізниці" у жіночих вагонах можуть знаходитися особи жіночої статі, трансгендерні жінки та діти віком до 6 років.

Варто зауважити, що жіночі купе на сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів — 88%. Як підкреслюють в УЗ, за вартістю жіночі купе не відрізняються від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі.