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Women for Women: в Киеве появилось такси только для женщин

Women for Women: в Киеве появилось такси только для женщин
Заказать такое такси могут только женщины.

В Киеве в приложении Bolt появилась новая категория услуг – Women for Women, которая дает возможность пассажиркам путешествовать с женщинами-водителями.

Об этом сообщает компания-перевозчик.

Как работает Women for Women

Bolt понимает важность обеспечения безопасности для пассажирок и водитель, поэтому создал категорию Women for Women. Она направлена на то, чтобы сделать путешествия более удобными и спокойными для тех женщин, которые предпочитают такие поездки, отмечают в пресс-службе.

Категория Women for Women предлагает такой же уровень цен, как и стандартные поездки Bolt. Для доступа к ней необходимо пройти простую процедуру верификации.

Заказать такое такси могут только женщины.

Отмечается, что категория Women for Women доступна только в Киеве, но в будущем планируется ее запуск в других городах.

Фото 2 — Women for Women: в Киеве появилось такси только для женщин

Транспорт для женщин

В мае 2023 года "Укрзализныця" сообщила о рассмотрении возможности введения женских купе в поездах. Подчеркивалось, что безопасность украинцев независимо от гендера является основным приоритетом, особенно во время полномасштабной войны. Решение железной дороги состоит в обеспечении женщин комфортом и безопасностью.

А уже 12 июня "Укрзализныця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе на четырех направлениях: Харьков — Львов, Днепр — Трускавец, Киев — Ужгород, Киев — Кривой Рог.

По правилам "Укрзализныци" в женских вагонах могут находиться лица женского пола, трансгендерные женщины и дети до 6 лет.

Стоит отметить, что женские купе на сегодняшний день имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров — 88%. Как подчеркивают в УЗ, по стоимости женские купе традиционно не отличаются от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе.

Автор:
Ольга Опенько