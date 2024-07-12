Женские купе появились еще в 4 поездах "Укрзализныци"

С 1 августа “Укрзализныця” добавляет женские купе еще на четырех рейсах дальнего сообщения, которые популярны именно для отдыха мам с детьми младшего возраста.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

“Укрзализныця придерживается обещания планомерного масштабирования проекта. Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров – 88%. Так что мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12", - отмечают в "Укрзализныце".

Список маршрутов

На пике летнего сезона перевозок компания выбрала еще 4 направления с долгим временем курсирования, которые популярны именно для отдыха мам с детьми младшего возраста.

Отмечается, что женские купе станут доступны на следующих поездах:

⁠№ 1/2 Харьков - Ивано-Франковск.

№ 5/6 Запорожье - Ясиня;

⁠№ 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев - Рахов.

Как подчеркивают в УЗ, по стоимости женские купе традиционно никак не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и ощущение безопасности во время путешествия.

В каких поездах есть женские купе

Эти поезда пополнят перечень из 8 поездов, уже сейчас курсирующих с женскими купе:

⁠№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№26/236 Одесса – Рахов;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

⁠№41/42 Днепр – Трускавец;

№29/30 Киев – Ужгород;

⁠№81/82 Киев – Ужгород;

№75/76 Киев – Кривой Рог.

"Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении Укрзализныци уже с 13 июля", - подчеркнули в УЗ.

Там напомнили, что посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

"Укрзализныця" нарастила пассажиропоток на 23% за первое полугодие 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года услугами "Укрзализныци" воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Добавим, что показатели пассажирских перевозок "Укрзализныци" вышли на довоенный уровень. За первые четыре месяца 2024 года компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году.

В мае свыше 2 миллиона пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци" для путешествий по Украине, а еще 200 тысяч – для поездок за границу.

В июне компания установила новый рекорд, перевозя за сутки 100 тысяч пассажиров – это самый большой показатель с начала войны, если не учитывать период эвакуации.