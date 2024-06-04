"Укрзализныця" в мае увеличила перевозку пассажиров на 22%: какой поезд стал рекордсменом

В мае 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку почти 2,2 миллиона пассажиров в пределах Украины и около 200 тысяч пассажиров в международном сообщении.

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Как сообщили в госкомпании, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года наблюдается существенный рост пассажиропотока. Количество пассажиров на внутренних рейсах увеличилось на 22%, а на международных – на 21% (суммарно – на 422,5 тысячи пассажиров).

Наиболее популярным направлением стал маршрут Киев — Чоп, продемонстрировавший рост в 3,2 раза. В УЗ это связывают с развитием станции Чоп как ключевого узла для внутренних и международных поездов, в частности с открытием альтернативного маршрута в Будапешт и Вену после запуска поездов №367/745 Луцк/Киев — Чоп и №143/146 Чоп — Вена в декабре 2023 года.

Также значительный рост пассажиропотока наблюдался на маршрутах Николаев – Киев (52%) и Киев – Николаев (66%), Киев – Хмельницкий – Киев, Киев – Хелм – Киев и Киев – Винница – Киев.

Напомним, что среди зарубежных пунктов назначения или отправления наибольшей популярностью пользуются, по данным на май, Перемышль (451 тысяча пассажиров с начала года), Хелм (226 тысяч) и Варшава (свыше 82 тысяч). Впрочем, напомним, что маршруты в Хелм на лето вскоре будут урезаны только до польской границы до конца лета.

Отметим также, что с 22 мая УЗ впервые за пять лет повысила стоимость постельного белья в поездах: в плацкартных и купейных вагонах оно теперь будет стоить 80 гривен (вместо 50), а в СВ – 120 гривен (вместо 60).

Кроме того, с 1 июня "Укрзализныця" сменила оператора питания в скоростных поездах "Интерсити" и "Интерсити+". Компанию WOG Cafe, поставлявшую питание с 2016 года, заменила компания "Понтем.UA" (под брендом Ray AB Cafe).