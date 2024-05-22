Постельное белье в пассажирских поездах подорожает: "Укрзализныця" назвала новые цены

Впервые за 5 лет АО "Укрзализныця" изменяет стоимость постельного белья в пассажирских поездах. В плацкартных и купейных вагонах оно будет стоить 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ – 120 грн (вместо 60 грн).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что теперь пассажиры получат более качественную услугу.

Как вырастут цены

Как сообщили в "Укрзализныце", стоимость постельного белья в пассажирских поездах впервые за 5 лет будет проиндексирована.

Так, начиная с 22 мая постельное белье в плацкартных и купейных вагонах обойдется в 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ – 120 грн (вместо 60 грн).

Обновление инвентаря

Как подчеркивают в "Укрзализныце", перед изменением стоимости услуги заменили постельное белье в поездах.

Также до конца июня этого года будет завершена замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего сообщения.

Кроме того, перед закупкой новых комплектов "Укрзализныця" провела консультации с ведущими производителями и поставщиками, чтобы не просто заменить устаревший инвентарь, но и наработать новые стандарты, которые позволят учесть лучшие практики рынка и существенно повысить комфорт в дороге и износостойкость продукции.

В "Укрзализныце" напомнили, что, несмотря на продолжение полномасштабной агрессии врага, работают над улучшением сервиса для пассажиров. В частности, компания развивает собственное приложение, программу лояльности, детские и безбарьерные места.

Также компания удерживает на довоенном уровне стоимость социально важных внутренних железнодорожных пассажирских перевозок, а регулярные эвакуационные и медицинские рейсы осуществляют бесплатно.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

За 4 месяца 2024 года АО "Укрзализныця" поездами дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом.

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.