"Укрзализныця" назвала самый популярный поезд в международном сообщении

АО "Укрзализныця" с начала года уже перевезло почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживления спроса на международные рейсы.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Какие направления пользуются наибольшим спросом

Отмечается, что больше пассажиров в этом году было перевезено в сообщении с Перемышлем - 451 тыс., в сообщении с Хелмом - 226 тыс., в сообщении с Варшавой - более 82 тыс. человек.

В настоящее время "Укрзализныця" активно готовится к летнему сезону перевозок и напоминает, что в международном сообщении курсирует всего 28 поездов: 14 - из крупнейших городов Украины, еще 14 - из приграничных городков.

В частности, поезда курсируют из украинских населенных пунктов в Польшу, Австрию, Чехию, Молдову, Венгрию, Словакию.

Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава, где количество мест ограничено из-за специфики вагонов. Здесь используются вагоны RIC, которые могут курсировать и по украинскому, и европейскому пути. Их количество в парке компании ограничено.

Поэтому, если вы не успели купить билет на этот поезд, в УЗ рекомендуют рассмотреть поезд Львов – Рава-Русская – Варшава, а также рейсы в Хелм и Перемышль.

Продажа билетов на международные рейсы открывается за 20 суток до отправления поезда.

Билеты на поезда Киев – Варшава и Киев – Вена доступны на обновленном сайте и приложении при условии верификации пользователя с помощью Дія. Подпись.

Ранее сообщалось, что для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с "Дією" .

Напомним, что с 18 марта в мобильном приложении "Укрзализныци" стал доступен для покупки онлайн прямой поезд Киев - Вена и пересадочный поезд Чоп - Вена, а автоматическая функция поиска маршрута с пересадкой позволяет удобно найти и приобрести сразу 2 билета.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

За 4 месяца 2024 года АО "Укрзализныця" поездами дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом.

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.