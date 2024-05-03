Число пассажиров в поездах в одну из стран ЕС выросло вдвое

После запуска онлайн-продажи билетов на новый поезд между Австрией и Украиной количество пассажиров на данном маршруте увеличилось вдвое.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Фиксируем рост более чем в два раза количества проданных билетов на пересадочный маршрут между Украиной, Венгрией и Австрией через Чоп с момента старта онлайн-продаж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря договоренностям между тремя железными дорогами, на маршруте организована удобная для пассажиров согласованная пересадка между поездами:

№745/746, 367/368 Киев, Луцк – Чоп (- Ужгород);

№143/146 Чоп – Будапешт – Вена.

Напомним, что с 18 марта в мобильном приложении "Укрзализныци" стал доступен для покупки онлайн прямой поезд Киев - Вена и пересадочный поезд Чоп - Вена, а автоматическая функция поиска маршрута с пересадкой позволяет удобно найти и приобрести сразу 2 билета.

Как отмечают в УЗ, новый прямой поезд №143/146 Вена — Чоп — Вена следует по составу из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi, а на большей части маршрута (между станциями Дебрецен и Вена) в составе поезда курсирует вагон-ресторан.

Продажа билетов на поезд открывается за 20 суток.

Ранее сообщалось, что для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с "Дією". Билеты на международные поезда онлайн можно приобрести только через Дію.Підпис.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

За 4 месяца 2024 года АО "Укрзализныця" поездами дальнего сообщения перевезло на четверть больше пассажиров, чем в прошлом.

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.