"Укрзализныця" открыла продажу билетов онлайн в Венгрию

С 4 апреля АО "Укрзализныця" открыло продажу билетов онлайн в Венгрию на поезд №143/146 сообщением Чоп - Будапешт - Вена.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что сегодня стартует второй этап внедрения продажи билетов онлайн в Венгрию.

"Новый прямой поезд №143/146 Чоп — Будапешт — Вена, который имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi, уже доступен в приложении Укрзализныци", – подчеркнули в УЗ.

Там уточнили, что речь идет о билетах на все станции как Венгрии (начиная с даты отправления 17 апреля), так и Австрии.

Прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже, о чем в "Укрзализныце" пообещали сообщить отдельно.

Напомним, что с 18 марта продажа билетов на прямые беспересадочные вагоны Киев — Вена доступны только онлайн в мобильном приложении "Укрзализныци " с верификацией аккаунта через Дія. Подпись.

Для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с "Дією". Теперь билеты на поезд Киев - Варшава можно приобрести также только через Дія. Подпись.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.