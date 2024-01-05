"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

"По объемам перевезенных пассажиров мы уже вышли на показатели 2022 года до широкомасштабного вторжения. В страны ЕС перевезли рекордное количество пассажиров, но спрос остается очень велик. Поэтому работаем над расширением международных маршрутов и увеличением мест на уже существующих. Особый акцент делаем на групповых перевозках детей и усовершенствовании сервисов, особенно для наших военных", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Отмечается, что в 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

В 2023 году было перевезено по групповым заявкам почти 450 тысяч пассажиров, значительная часть из которых — дети из семей, пострадавших от войны, дети из внутренне перемещенных семей и пассажиры других социально незащищенных категорий.

Также в "Укрзализныце" отметили, что за месяц с момента запуска сервиса заказов билетов для военнослужащих, им воспользовались 3000 украинских защитников и защитниц.

"Значительная часть из них уже совершили поездку и смогли вовремя добраться домой во время новогодне-рождественских праздников, чтобы обнять родных", - сообщили в пресс-службе УЗ.

Напомним, этот сервис позволяет военным забронировать билеты онлайн, даже если они уже отсутствуют в продаже, а поездка внезапная – например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск.