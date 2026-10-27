Microsoft предлагает 60 000 работникам добровольно уволиться из-за роста расходов на ИИ

Одна из крупнейших ИТ-компаний мира Microsoft объявила о новой программе добровольного увольнения для 60 000 работников в США, Канаде, Индии и Великобритании. Такое решение направлено на то, чтобы сбалансировать затраты на развитие инфраструктуры ИИ с эффективностью капитала.

Как пишет Dilo, об этом сообщает CNBC.

Право на участие в программе получили около 27% от общего количества сотрудников компании, составляющих 223 000 человек.

"Предложение о добровольном выходе отражает важную часть того, как мы развиваем наш подход к изменениям: создание большей гибкости и, где это возможно, больше способов для сотрудников формировать свой следующий раздел жизни", - пояснила директор по персоналу Microsoft Эми Коулман.

Некоторые команды по маркетингу, продажам и инженерии решили не участвовать в новой программе. В целом сотрудники должны окончательно определиться в начале декабря, а согласившиеся уволятся 31 декабря.

Причины финансовых изменений

Microsoft существенно увеличивает расходы на центры обработки данных из-за высокого спроса на вычисления в сфере искусственного интеллекта и предоставления облачных услуг партнерам. Капитальные расходы за сентябрьский квартал должны превысить $50 млрд, в то время как год назад они составили $34,9 млрд. Это создало нагрузку на финансы компании, из-за чего ранее уже вводились другие меры оптимизации.

Трансформация бизнеса

Как отмечают аналитики, компания трансформирует свою бизнес-модель, взимая плату с клиентов в зависимости от фактического использования искусственного интеллекта, а также активно внедряет эти инструменты в собственные рабочие процессы. Несмотря на рост расходов, во втором квартале Microsoft зафиксировала положительный свободный денежный поток в размере $19,64 млрд, хотя этот показатель оказался на 23% меньше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в июле компания Microsoft объявила о сокращении около 2,1% своей рабочей силы, что составляет около 4 800 рабочих мест. Производитель Windows стал очередной компанией, прибегшей к увольнениям на фоне масштабных затрат на инфраструктуру.