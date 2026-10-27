RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,54

+0,34

EUR

50,95

+0,38

Готівковий курс:

USD

46,26

45,93

EUR

51,70

51,35

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Microsoft пропонує 60 000 працівникам добровільно звільнитися через зростання витрат на ШІ

Microsoft
Компанія Microsoft оголосила про нову програму добровільного звільнення працівників / Depositphotos

Одна з найбільших ІТ-компаній світу Microsoft оголосила про нову програму добровільного звільнення для 60 000 працівників у США, Канаді, Індії та Великій Британії. Таке рішення спрямоване на те, щоб збалансувати витрати на розбудову інфраструктури ШІ з ефективністю капіталу.

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

Право на участь у програмі отримали близько 27% від загальної кількості співробітників компанії, яка становить 223 000 людей. 

"Пропозиція про добровільний вихід відображає важливу частину того, як ми розвиваємо наш підхід до змін: створення більшої гнучкості та, де це можливо, більше способів для співробітників формувати свій наступний розділ життя", — пояснила директорка з персоналу Microsoft Емі Коулман.

Деякі команди з маркетингу, продажів та інженерії вирішили не брати участі в новій програмі. Загалом співробітники мають остаточно визначитися на початку грудня, а ті, хто погодиться, звільняться 31 грудня.

Причини фінансових змін

Microsoft суттєво збільшує витрати на центри обробки даних через високий попит на обчислення у сфері штучного інтелекту та надання хмарних послуг партнерам. Капітальні витрати за вересневий квартал мають перевищити $50 млрд, тоді як рік тому вони становили $34,9 млрд. Це створило навантаження на фінанси компанії, через що раніше вже запроваджувалися інші заходи оптимізації.

Трансформація бізнесу

Як зазначають аналітики, компанія трансформує свою бізнес-модель, стягуючи плату з клієнтів залежно від фактичного використання штучного інтелекту, а також активно впроваджує ці інструменти у власні робочі процеси. Попри зростання витрат, у другому кварталі Microsoft зафіксувала позитивний вільний грошовий потік у розмірі $19,64 млрд, хоча цей показник виявився на 23% меншим порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, у липні компанія Microsoft оголосила про скорочення близько 2,1% своєї робочої сили, що становить приблизно 4 800 робочих місць. Виробник Windows став черговою компанією, яка вдалася до звільнень на тлі масштабних витрат на інфраструктуру

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності