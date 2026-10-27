Microsoft пропонує 60 000 працівникам добровільно звільнитися через зростання витрат на ШІ

Одна з найбільших ІТ-компаній світу Microsoft оголосила про нову програму добровільного звільнення для 60 000 працівників у США, Канаді, Індії та Великій Британії. Таке рішення спрямоване на те, щоб збалансувати витрати на розбудову інфраструктури ШІ з ефективністю капіталу.

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

Право на участь у програмі отримали близько 27% від загальної кількості співробітників компанії, яка становить 223 000 людей.

"Пропозиція про добровільний вихід відображає важливу частину того, як ми розвиваємо наш підхід до змін: створення більшої гнучкості та, де це можливо, більше способів для співробітників формувати свій наступний розділ життя", — пояснила директорка з персоналу Microsoft Емі Коулман.

Деякі команди з маркетингу, продажів та інженерії вирішили не брати участі в новій програмі. Загалом співробітники мають остаточно визначитися на початку грудня, а ті, хто погодиться, звільняться 31 грудня.

Причини фінансових змін

Microsoft суттєво збільшує витрати на центри обробки даних через високий попит на обчислення у сфері штучного інтелекту та надання хмарних послуг партнерам. Капітальні витрати за вересневий квартал мають перевищити $50 млрд, тоді як рік тому вони становили $34,9 млрд. Це створило навантаження на фінанси компанії, через що раніше вже запроваджувалися інші заходи оптимізації.

Трансформація бізнесу

Як зазначають аналітики, компанія трансформує свою бізнес-модель, стягуючи плату з клієнтів залежно від фактичного використання штучного інтелекту, а також активно впроваджує ці інструменти у власні робочі процеси. Попри зростання витрат, у другому кварталі Microsoft зафіксувала позитивний вільний грошовий потік у розмірі $19,64 млрд, хоча цей показник виявився на 23% меншим порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, у липні компанія Microsoft оголосила про скорочення близько 2,1% своєї робочої сили, що становить приблизно 4 800 робочих місць. Виробник Windows став черговою компанією, яка вдалася до звільнень на тлі масштабних витрат на інфраструктуру