Microsoft скорочує 4800 працівників через масштабні витрати на штучний інтелект

Корпорація Microsoft скорочує близько 2,1% своєї робочої сили, що становить приблизно 4 800 робочих місць. Виробник Windows став черговою компанією, яка вдалася до звільнень на тлі масштабних витрат на інфраструктуру штучного інтелекту та використання цієї технології для підвищення ефективності бізнесу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Історичні витрати Big Tech на ШІ, які цього року мають перевищити 700 мільярдів доларів, посилюють тиск на компанії, змушуючи їх демонструвати прибутковість від технологій та компенсувати зростаючі витрати на їх впровадження. Раніше цього року тисячі співробітників уже звільнили Amazon та Meta Platforms.

Причини скорочень та фінансовий тиск

Microsoft оголосила про звільнення після складного періоду: за перші шість місяців 2026 року акції компанії впали майже на 23%, що стало найгіршим показником першого півріччя з 2022 року. Зазвичай техногігант оптимізує штат наприкінці свого фінансового року в червні, коли формує бюджетні плани на наступний період. Крім того, раніше цього року компанія вже пропонувала добровільне звільнення із виплатою компенсацій близько 7% свого персоналу в США (приблизно 9 000 осіб).

Попри те, що бурхливий попит на ШІ забезпечив зростання хмарного бізнесу Azure, витрати на будівництво дата-центрів для запуску цих сервісів суттєво тиснуть на грошові потоки компанії. У квітні Microsoft оприлюднила прогноз витрат на 2026 рік у розмірі 190 мільярдів доларів, що значно перевищило очікування ринку.

Додатковими факторами тиску стали:

Автоматизація процесів: інструменти ШІ, які здатні автоматизувати рутинні завдання, починають створювати загрозу для прибуткового софтверного бізнесу компанії.

Подорожчання чипів: стрибок цін на чипи пам'яті, викликаний попитом з боку дата-центрів, змусив Microsoft підвищити ціни на консолі Xbox в умовах і без того слабкого попиту на них.

Криза в ігровому дивізіоні Xbox

Нова керівниця ігрового підрозділу Аша Шарма минулого місяця заявила про необхідність "перезавантаження" бізнесу, оскільки його маржа впала до 3%. Це змушує компанію проводити реструктуризацію, яка може включати потенційні угоди з злиття та поглинання.

За її словами, за останні п'ять років аMicrosoft інвестувала понад 20 мільярдів доларів у контент, платформу та субсидування обладнання, тоді як річний дохід підрозділу за цей час скоротився майже на пів мільярда доларів. Наразі компанія розглядає різні варіанти для Xbox, включаючи потенційне виділення підрозділу в окрему компанію або реструктуризацію у дочірню компанію, що повністю належить материнській структурі.

Нагадаємо, Microsoft створює компанію за $2,5 млрд для інтеграції ШІ в бізнес. Техногігант оголосив про створення нової операційної компанії Microsoft Frontier Company. Головне завдання нового підрозділу — допомагати великому бізнесу обирати, налаштовувати та інтегрувати технології штучного інтелекту, забезпечуючи реальну окупність інвестицій.