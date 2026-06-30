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Microsoft втратила $613 мільярдів через ШІ: чому інвестори тікають від техногіганта

Microsoft
Microsoft втратила $613 мільярдів через ШІ / Unsplash

Акції Microsoft Corp. завершують червень 2026 року з найгіршим місячним результатом за останні 26 років. Падіння вартості паперів на 18,4% стерло понад 613 мільярдів доларів ринкової капіталізації компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Головною причиною масштабного розпродажу стали сумніви Волл-стріт щодо окупності штучного інтелекту. Microsoft запланувала виділити на ШІ-інфраструктуру рекордні 190 мільярдів доларів капітальних витрат до кінця грудня. Проте фінансові звіти розчарували ринок. Зростання хмарного бізнесу Azure виявилося заслабким, а величезні інвестиції вже зараз починають тиснути на загальну прибутковість корпорації.

Чому Волл-стріт панікує 

Наразі аналітики та великі фонди виділяють кілька ключових факторів ризику та можливостей на тлі падіння акцій:

  • Загроза класичному софту: на ринку зростає тривога, що розвиток штучного інтелекту може зробити банально застарілими та непотрібними традиційні програми компанії, такі як Microsoft Word або Excel.
  • Брак власних коштів: через швидкі темпи будівництва дата-центрів Microsoft змушена позичати гроші на облігаційному ринку. Це свідчить про те, що навіть її власних грошових запасів уже не вистачає для ШІ-перегонів.
  • Історична дешевизна: внаслідок обвалу акції Microsoft стали найдешевшими за останнє десятиліття відносно її прибутків (19 очікуваних річних прибутків проти середнього показника у 27 за минулі роки).

Попри падіння акцій, чиста виручка компанії в поточному фінансовому році має зрости на 17%, що є найшвидшим темпом з 2022 року.

Нагадаємо, Microsoft анонсує еру ШІ-пристроїв без традиційних операційних систем і додатків. Під час конференції Build компанія оголосила про зміну стратегії та перехід від звичайних програм до автономних ШІ-агентів. Для цього корпорація розробляє власні пристрої та моделі штучного інтелекту, щоб посилити конкуренцію з OpenAI та Anthropic.

Автор:
Максим Кольц