Microsoft потеряла $613 миллиардов из-за ИИ: почему инвесторы бегут от техногиганта

Акции Microsoft Corp. завершают июнь 2026 года с самым плохим месячным результатом за последние 26 лет. Падение стоимости бумаг на 18,4% стерло более 613 миллиардов долларов рыночной капитализации компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Главной причиной масштабной распродажи стали сомнения Уолл-стрит по поводу окупаемости искусственного интеллекта. Microsoft запланировала выделить на ИИ-инфраструктуру рекордные 190 миллиардов долларов капитальных затрат до конца декабря. Однако финансовые отчеты разочаровали рынок. Рост облачного бизнеса Azure оказался слабым, а огромные инвестиции уже сейчас начинают давить на общую прибыльность корпорации.

Почему Уолл-стрит паникует

В настоящее время аналитики и крупные фонды выделяют несколько ключевых факторов риска и возможностей на фоне падения акций:

Угроза классическому софту: на рынке растет тревога о том, что развитие искусственного интеллекта может сделать банально устаревшими и ненужными традиционные программы компании, такие как Microsoft Word или Excel.

Нехватка собственных средств: из-за быстрых темпов строительства дата-центров Microsoft вынуждена занимать деньги на облигационном рынке. Это свидетельствует о том, что даже ее собственных денежных запасов уже не хватает для ИИ-гонок.

Историческая дешевизна: в результате обвала акции Microsoft стали самыми дешёвыми за последнее десятилетие относительно ее доходов (19 ожидаемых годовых доходов против среднего показателя в 27 за прошлые годы).

Несмотря на падение акций чистая выручка компании в текущем финансовом году должна вырасти на 17%, что является самым быстрым темпом с 2022 года.

Напомним, Microsoft анонсирует эру ИИ-устройств без традиционных операционных систем и приложений. Во время конференции Build компания объявила об изменении стратегии и переходе от обычных программ к автономным ИИ-агентам. Для этого компания разрабатывает собственные устройства и модели искусственного интеллекта, чтобы усилить конкуренцию с OpenAI и Anthropic.