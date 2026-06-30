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Microsoft потеряла $613 миллиардов из-за ИИ: почему инвесторы бегут от техногиганта

Microsoft
Microsoft потеряла $613 миллиардов из-за ИИ / Unsplash

Акции Microsoft Corp. завершают июнь 2026 года с самым плохим месячным результатом за последние 26 лет. Падение стоимости бумаг на 18,4% стерло более 613 миллиардов долларов рыночной капитализации компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Главной причиной масштабной распродажи стали сомнения Уолл-стрит по поводу окупаемости искусственного интеллекта. Microsoft запланировала выделить на ИИ-инфраструктуру рекордные 190 миллиардов долларов капитальных затрат до конца декабря. Однако финансовые отчеты разочаровали рынок. Рост облачного бизнеса Azure оказался слабым, а огромные инвестиции уже сейчас начинают давить на общую прибыльность корпорации.

Почему Уолл-стрит паникует

В настоящее время аналитики и крупные фонды выделяют несколько ключевых факторов риска и возможностей на фоне падения акций:

  • Угроза классическому софту: на рынке растет тревога о том, что развитие искусственного интеллекта может сделать банально устаревшими и ненужными традиционные программы компании, такие как Microsoft Word или Excel.
  • Нехватка собственных средств: из-за быстрых темпов строительства дата-центров Microsoft вынуждена занимать деньги на облигационном рынке. Это свидетельствует о том, что даже ее собственных денежных запасов уже не хватает для ИИ-гонок.
  • Историческая дешевизна: в результате обвала акции Microsoft стали самыми дешёвыми за последнее десятилетие относительно ее доходов (19 ожидаемых годовых доходов против среднего показателя в 27 за прошлые годы).

Несмотря на падение акций чистая выручка компании в текущем финансовом году должна вырасти на 17%, что является самым быстрым темпом с 2022 года.

Напомним, Microsoft анонсирует эру ИИ-устройств без традиционных операционных систем и приложений. Во время конференции Build компания объявила об изменении стратегии и переходе от обычных программ к автономным ИИ-агентам. Для этого компания разрабатывает собственные устройства и модели искусственного интеллекта, чтобы усилить конкуренцию с OpenAI и Anthropic.

Автор:
Максим Кольц