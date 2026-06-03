Microsoft анонсирует эру ИИ-устройств без традиционных операционных систем и приложений

Американская корпорация Microsoft во время своей ежегодной конференции для разработчиков Build в Сан-Франциско объявила о масштабном изменении стратегии. Компания планирует отойти от привычной модели использования программ в пользу автономных ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять сложные задачи. Чтобы замкнуть на себе экосистему и усилить конкуренцию с OpenAI и Anthropic, Microsoft разрабатывает собственные устройства, компьютеры и модели искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Одной из основных технологических новинок стал компьютер Surface RTX Spark Dev Box, оснащенный передовым чипом от компании Nvidia. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла назвал эту машину "аппаратом мечты". Благодаря новому железу компьютер способен локально запускать ИИ-модели на 120 миллиардов параметров – задача, с которой большинство современных ПК просто не справятся. Новая линейка компьютеров призвана составить прямую конкуренцию премиальным устройствам от Apple.

Гаджеты нового типа и безопасность корпоративных данных

Особое внимание разработчиков привлек проект Project Solara. Это семейство прототипов компактных устройств на основе процессоров Qualcomm и MediaTek. Они имеют экраны и микрофоны, но полностью лишены традиционных операционных систем и привычных мобильных приложений. Вместо этого гаджеты работают под управлением ИИ-агентов, которые связываются с облаком для выполнения конкретных задач, например автоматического документирования визита пациента к врачу.

Кроме того, Microsoft представила инструменты для безопасного запуска на ОС Windows программного обеспечения с открытым кодом OpenClaw. Этот софт координирует работу групп ИИ-агентов и уже помог Apple нарастить продажи компьютеров Mac, но для корпоративного сектора его использование требовало дополнительной защиты чувствительных данных. Разработчики продемонстрировали, как с помощью новых инструментов IT-департаменты компаний смогут застраховать бизнес от случайных действий ИИ, например непреднамеренного удаления важных корпоративных файлов.

В рамках обновления софта Copilot компания анонсировала запуск помощника Scout, который сможет самостоятельно анализировать почту и сообщения пользователя и структурировать информацию для принятия решений.

Собственная суперинтеллектуальная модель

На конференции технологический гигант отчитался об успехах своего подразделения, специализирующегося на разработке суперинтеллекта. Microsoft представила свою первую рассудительную ИИ-модель под названием MAI Thinking-1. По заявлению компании, она настигла по эффективности модель Claude Opus 4.6 от Anthropic. Создание собственных передовых ИИ-моделей подчеркивает стремление Microsoft построить независимую технологическую базу, отдельную от лаборатории OpenAI, которую корпорация долго финансировала.

Отдельным стратегическим направлением компании стал медицинский сектор. Microsoft заключила масштабное соглашение с известной американской клиникой Mayo Clinic. Совместными усилиями партнеры планируют создать передовой медицинский искусственный интеллект, который объединит мыслительные возможности технологий Microsoft и уникальные клинические данные Mayo Clinic, чтобы помогать врачам значительно быстрее и точнее устанавливать диагнозы пациентам.

Напомним, Microsoft ищет новые ИИ-стартапы, чтобы снизить зависимость от OpenAI. Корпорация ведет активный скаутинг перспективных команд разработчиков, пытаясь привлечь лучшие таланты индустрии искусственного интеллекта и диверсифицировать риски на случай изменения отношений со своим ключевым ИИ-партнером.