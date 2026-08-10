Немецкий завод Kromberg&Schubert в Житомирской области приостановил работу после обстрела РФ

Завод "Кромберг энд Шуберт Житомир" (село Олиевка Житомирского района), принадлежащий немецкому производителю комплектующих для автопромышленности Kromberg&Schubert, вынужденно приостановил работу на неопределенный срок из-за повреждений в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное заявление дирекции предприятия.

В результате атаки никто из работников не пострадал. Возможные сроки возобновления деятельности станут ясны после проведения технической оценки и определения объема необходимых восстановительных работ.

В компании подчеркнули, что предприятие является гражданским объектом со 100% германскими инвестициями. Оно работает в Житомирском регионе уже 11 лет и обеспечивает рабочими местами около 3500 человек.

Последствия атаки уже локализованы силами ГСЧС, а областная военная администрация совместно с местными властями ищет пути помощи инвестору для возобновления работы.

Завод в Житомирской области открыт в 2015 году, сумма инвестиций в строительство предприятия по производству электротехнического и оптического оборудования составила 30 млн евро. Продукция предприятия поставляется для компаний Audi, Volkswagen, Porsche и других мировых автопроизводителей.

По данным YouControl, в 2025 году ООО "Кромберг энд Шуберт Украина ЖУ" увеличило выручку на 30,4% - до 2,11 млрд грн, а чистая прибыль выросла в 2,1 раза - до 164,4 млн грн.

Напомним, в результате российских атак рынок складской недвижимости Киевщины потерял более 50% довоенных площадей. В частности, ракетами полностью уничтожен главный состав сети Rozetka, что заставило крупные торговые сети и логистических операторов перестраивать поставки.