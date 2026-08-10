Німецький завод Kromberg&Schubert на Житомирщині призупинив роботу після обстрілу РФ

Завод "Кромберг енд Шуберт Житомир" (село Оліївка Житомирського району), що належить німецькому виробнику комплектуючих для автопромисловості Kromberg&Schubert, вимушено призупинив роботу на невизначений термін через пошкодження внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційну заяву дирекції підприємства.

Унаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав. Можливі строки відновлення діяльності стануть зрозумілими після проведення технічної оцінки та визначення обсягу необхідних відновлювальних робіт.

У компанії наголосили, що підприємство є цивільним об'єктом зі 100% німецькими інвестиціями. Воно працює у Житомирському регіоні вже 11 років та забезпечує робочими місцями близько 3 500 людей.

Наслідки атаки вже локалізовано силами ДСНС, а обласна військова адміністрація спільно з місцевою владою шукає шляхи допомоги інвестору для відновлення роботи.

Завод у Житомирській області було відкрито у 2015 році, сума інвестицій у будівництво підприємства з виробництва електротехнічного та оптичного устаткування становила 30 млн євро. Продукція підприємства постачається для компаній Audi, Volkswagen, Porsche та інших світових автовиробників.

За даними YouControl, у 2025 році ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ" збільшило виручку на 30,4% — до 2,11 млрд грн, а чистий прибуток зріс у 2,1 раза — до 164,4 млн грн.

Нагадаємо, внаслідок російських атак ринок складської нерухомості Київщини втратив понад 50% довоєнних площ. Зокрема, ракетами було повністю знищено головний склад мережі Rozetka, що змусило великі торговельні мережі та логістичних операторів перебудовувати постачання.