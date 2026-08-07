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Росія знищила найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту Delta Plus (ФОТО)

знищений склад Delta Plus Україна
Росіяни знищили склад Delta Plus Україна / Фото: facebook.com/deltaplus.ukraine

Внаслідок російського удару 5 серпня повністю знищено офіс та найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту компанії Delta Plus Україна. Точні терміни відновлення діяльності наразі невідомі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

"Нажаль Delta Plus Ukraine знищена повністю….якби важко це не було усвідомити, та ворог за одну ніч знищив все що було напрацьовано за багато років. Найбільший склад ЗІЗ в Україні та офісне приміщення було знищено повністю", — йдеться у заяві.

знищений склад
знищений склад
знищений склад Delta Plus Україна
Фото 3 — Росія знищила найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту Delta Plus (ФОТО)
Фото 4 — Росія знищила найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту Delta Plus (ФОТО)
Фото 5 — Росія знищила найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту Delta Plus (ФОТО)

Де придбати залишки продукції

У зв'язку з втратою складських запасів компанія призупинила прямі відвантаження клієнтам. Придбати залишки засобів індивідуального захисту бренду можна через партнерські мережі, зокрема "Епіцентр", "Олді", "Нова Лінія", "Леруа Мерлен".

Наразі точно визначити терміни відновлення роботи компанії неможливо, проте команда працює над відновленням операційної діяльності.

Довідково

Delta Plus Ukraine — офіційне дочірнє підприємство та представництво французького холдингу Delta Plus Group, який є одним із найбільших у Європі виробників та постачальників засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), спецодягу та робочого взуття.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки в ніч проти 5 серпня було знищено логістичний комплекс із продукцією бренду PUMA. Через це в Україні очікується дефіцит товарів компанії.

Також трьома балістичними ракетами було знищено складський комплекс Rozetka у Броварах Київської області. Збитки компанії оцінюються у мільярди гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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