Россия уничтожила самый большой в Украине склад средств индивидуальной защиты Delta Plus (ФОТО)

В результате российского удара 5 августа полностью уничтожен офис и крупнейший в Украине склад средств индивидуальной защиты компании Delta Plus Украина. Точные сроки возобновления деятельности пока неизвестны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

"К сожалению Delta Plus Ukraine уничтожена полностью... если бы трудно это не было осознать, и враг за одну ночь уничтожил все, что было наработано за много лет. Наибольший склад СИЗ в Украине и офисное помещение было уничтожено полностью", — говорится в заявлении.

Где купить остатки продукции

В связи с утратой складских запасов компания приостановила прямые отгрузки клиентам. Приобрести остатки средств индивидуальной защиты бренда можно через партнерские сети, в частности " Эпицентр", "Олди", "Новая Линия", "Леруа Мерлен".

Пока точно определить сроки возобновления работы компании невозможно, однако команда работает над возобновлением операционной деятельности.

Справочно

Delta Plus Ukraine — официальное дочернее предприятие и представительство французского холдинга Delta Plus Group, являющегося одним из крупнейших в Европе производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ), спецодежды и рабочей обуви.

Напомним, в результате вражеской атаки в ночь на 5 августа был уничтожен логистический комплекс с продукцией бренда PUMA. Поэтому в Украине ожидается дефицит товаров компании.

Также тремя баллистическими ракетами уничтожен складской комплекс Rozetka в Броварах Киевской области. Ущерб компании оценивается в миллиарды гривен.