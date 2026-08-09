Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,76

+0,07

EUR

51,67

+0,05

Готівковий курс:

USD

44,85

44,73

EUR

51,80

51,60

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія завдала масованого удару по активах "Нафтогазу" на Сході, Заході та в Центральній частині України: які наслідки

атака
росія завдала масованого удару по активах групи "Нафтогаз" / Нафтогаз

9 серпня російська армія завдала масованого удару по активах групи “Нафтогаз” на Сході, Заході та в Центральній частині України. Завдано суттєвих руйнувань, частину обладнання виведено з ладу. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що Росія продовжує завдавати масованих ударів по різних підприємствах, які входять до групи "Нафтогаз". Зокрема, в ніч на 9 серпня масованого обстрілу зазнали видобувні активи "Укрнафти", а також буровий майданчик компанії.

За даними компанії, проти видобувної інфраструктури було застосовано десятки ударних дронів. Внаслідок обстрілу зафіксовано суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Роботу активу зупинено.

Повідомляється, що працівники атакованих об’єктів не постраждали.

Також 7 та 8 серпня під атакою ворожих дронів опинилися сім автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

На жаль, унаслідок одного з російських ударів постраждав працівник АЗК. Наразі він перебуває в лікарні та отримує всю необхідну допомогу.

Крім того, 8 серпня ворог атакував реактивними дронами виробничі об’єкти "Нафтогазу" в центральній частині країни. На момент удару персонал перебував в укритті. Атакований об’єкт зазнав серйозних руйнувань.

В.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко наголосив, що за останні дні інтенсивність атак по нафтогазовій інфраструктурі суттєво зросла, а Росія намагається завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Від початку року Росія пошкодила 37 автозаправних комплексів групи "Нафтогаз". За перші сім місяців 2026 року частина пошкоджених об'єктів зазнала критичних руйнувань та припинила роботу.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності