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Росія завдала масованого удару по активах "Нафтогазу" на Сході, Заході та в Центральній частині України: які наслідки
9 серпня російська армія завдала масованого удару по активах групи “Нафтогаз” на Сході, Заході та в Центральній частині України. Завдано суттєвих руйнувань, частину обладнання виведено з ладу.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що Росія продовжує завдавати масованих ударів по різних підприємствах, які входять до групи "Нафтогаз". Зокрема, в ніч на 9 серпня масованого обстрілу зазнали видобувні активи "Укрнафти", а також буровий майданчик компанії.
За даними компанії, проти видобувної інфраструктури було застосовано десятки ударних дронів. Внаслідок обстрілу зафіксовано суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Роботу активу зупинено.
Повідомляється, що працівники атакованих об’єктів не постраждали.
Також 7 та 8 серпня під атакою ворожих дронів опинилися сім автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
На жаль, унаслідок одного з російських ударів постраждав працівник АЗК. Наразі він перебуває в лікарні та отримує всю необхідну допомогу.
Крім того, 8 серпня ворог атакував реактивними дронами виробничі об’єкти "Нафтогазу" в центральній частині країни. На момент удару персонал перебував в укритті. Атакований об’єкт зазнав серйозних руйнувань.
В.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко наголосив, що за останні дні інтенсивність атак по нафтогазовій інфраструктурі суттєво зросла, а Росія намагається завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону.
Про "Нафтогаз"
Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".
Від початку року Росія пошкодила 37 автозаправних комплексів групи "Нафтогаз". За перші сім місяців 2026 року частина пошкоджених об'єктів зазнала критичних руйнувань та припинила роботу.