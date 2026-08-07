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Нічна атака на "Укрнафту": Росія зруйнувала обладнання на семи об'єктах видобутку

обстріл об’єктів Нафтогазу
Росія зруйнувала обладнання на семи об'єктах видобутку

У ніч на 7 серпня російські війська завдали масованого удару одразу по семи активах ПАТ "Укрнафта", що входить до Групи "Нафтогаз", які забезпечують видобуток нафти та газу на сході України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано критично важливе обладнання. Це призвело до зупинки низки об'єктів компанії та втрати значних обсягів видобутку сировини.

"Росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об'єктів Укрнафти за останній час. На щастя, постраждалих немає", — заявив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Крім того, протягом минулої доби російська армія атакувала чотири автозаправні комплекси UKRNAFTA в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Працівники та клієнти АЗК не постраждали.

Нагадаємо, від початку року Росія пошкодила 37 автозаправних комплексів Групи "Нафтогаз". За перші сім місяців 2026 року частина пошкоджених об'єктів зазнала критичних руйнувань та припинила роботу.

Автор:
Максим Кольц

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