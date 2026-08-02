Російські удари знищили понад 200 АЗС в Україні

Внаслідок російських атак в Україні знищено понад 200 автозаправних станцій, зокрема щонайменше 80 у Харківській області. Удари по паливній інфраструктурі прифронтових регіонів уже ускладнюють логістику та можуть збільшити витрати на перевезення і доставку товарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Дані про понад 200 зруйнованих АЗС навів депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик. Точний період, за який зафіксували ці втрати, він не уточнив.

За даними видання, останніми тижнями Росія посилила атаки на автозаправні станції у прифронтових областях. Під удари потрапляють об’єкти у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Запорізькій області російські атаки знищили понад 30 АЗС, повідомляв голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

На Полтавщині протягом кількох годин були атаковані чотири заправки, розташовані вздовж дороги у напрямку Харкова. Місцева влада не повідомляє загальну кількість пошкоджених об’єктів із міркувань безпеки.

Особливе значення має траса між Харковом і Києвом, яка є частиною міжнародного маршруту Е40 та одним із головних логістичних коридорів між столицею і прифронтовими територіями.

Скорочення кількості доступних АЗС уздовж таких маршрутів може ускладнити цивільні перевезення, роботу перевізників і постачання товарів. Автомобілістів, які прямують у прифронтові райони, закликають завчасно планувати заправлення.

У низці регіонів заправки припиняють роботу під час повітряних тривог або скорочують години роботи. Частину об’єктів захищають бетонними блоками та сітками проти дронів.

За оцінкою голови Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, атаки вже створюють додаткові проблеми для бізнесу, ускладнюючи логістику та доставку. У поєднанні зі зростанням вартості пального це може вплинути на ціни товарів і послуг.

Зауважимо, що мережі автозаправних станцій в Україні починають вводити ліміти на відпуск дизельного пального одному клієнту.