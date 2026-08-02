Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,69

--0,19

EUR

51,27

+0,19

Готівковий курс:

USD

44,84

44,73

EUR

51,60

51,40

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна вперше надала допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС

Фон дер Ляєн
Україна вперше надала допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС

Україна вперше долучилася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу як країна, що надає допомогу. До Франції направили 70 українських рятувальників і 15 спеціалізованих автомобілів для боротьби з лісовими пожежами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

Група українських рятувальників вирушила до Франції вранці 31 липня. Вони мають допомогти місцевим службам ліквідовувати лісові пожежі.

Фон дер Ляєн зазначила, що це перший випадок, коли Україна надає допомогу іншим країнам через Механізм цивільного захисту ЄС.

Механізм використовується для координації міжнародної допомоги під час надзвичайних ситуацій. У цьому випадку українська команда долучиться до реагування на пожежі у Франції.

Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС у квітні 2023 року. Від початку повномасштабного вторгнення через цей механізм Євросоюз координує найбільшу операцію за всю історію системи: до України доставили майже 160 тис. тонн допомоги, зокрема генератори, медичне обладнання, засоби для тимчасового розміщення та рятувальне оснащення.

Також у межах механізму понад 5 тис. українських пацієнтів евакуювали на лікування до медичних закладів у 22 європейських країнах. Відправлення українських рятувальників до Франції стало першим випадком, коли Україна долучилася до цієї системи не як отримувач, а як постачальник допомоги.

Автор:
Тетяна Гойденко