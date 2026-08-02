Україна вперше надала допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС

Україна вперше долучилася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу як країна, що надає допомогу. До Франції направили 70 українських рятувальників і 15 спеціалізованих автомобілів для боротьби з лісовими пожежами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

Група українських рятувальників вирушила до Франції вранці 31 липня. Вони мають допомогти місцевим службам ліквідовувати лісові пожежі.

Фон дер Ляєн зазначила, що це перший випадок, коли Україна надає допомогу іншим країнам через Механізм цивільного захисту ЄС.

Механізм використовується для координації міжнародної допомоги під час надзвичайних ситуацій. У цьому випадку українська команда долучиться до реагування на пожежі у Франції.

Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС у квітні 2023 року. Від початку повномасштабного вторгнення через цей механізм Євросоюз координує найбільшу операцію за всю історію системи: до України доставили майже 160 тис. тонн допомоги, зокрема генератори, медичне обладнання, засоби для тимчасового розміщення та рятувальне оснащення.

Також у межах механізму понад 5 тис. українських пацієнтів евакуювали на лікування до медичних закладів у 22 європейських країнах. Відправлення українських рятувальників до Франції стало першим випадком, коли Україна долучилася до цієї системи не як отримувач, а як постачальник допомоги.