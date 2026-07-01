Італія виділить Україні ще €1 млн на проєкти з кібербезпеки

Італія з 1 липня перейняла від Великої Британії лідерство в Талліннському механізмі — міжнародній ініціативі з координації допомоги Україні у сфері кібербезпеки. Протягом наступних шести місяців країна спрямує ще 1 млн євро на фінансування кіберпроєктів, збільшивши свій загальний внесок до 2 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Як новий очільник Талліннського механізму Італія визначила кілька ключових напрямів співпраці з Україною:

посилення кіберзахисту державних органів на національному та регіональному рівнях;

захист об’єктів критичної інфраструктури;

розвиток комплексної кіберстійкості;

професійний розвиток українських фахівців з кібербезпеки.

У Мінцифри зазначають, що ці кроки мають сприяти ефективнішій координації міжнародної підтримки для захисту українського цифрового простору.

За час головування Великої Британії було профінансовано низку проєктів для Міністерства закордонних справ, Держспецзв’язку та Державної прикордонної служби. Також разом із Нідерландами та Чехією британська сторона реалізує проєкт міжнародної технічної допомоги CYFER, у межах якого вже запущено сім ініціатив Талліннського механізму.

Італія вже підтримала кілька проєктів в Україні. Зокрема, майже 900 тис. євро спрямовано на модернізацію інфраструктури та створення захищеної мережі в Тернопільській області. Ще один проєкт із бюджетом понад 570 тис. євро реалізують в Одеській області для створення безпечної системи регіонального інформаційно-аналітичного центру.

Крім того, італійська сторона профінансувала підготовку аналітичного огляду Національної системи кібербезпеки України за 2025 рік та підтримала участь молодіжної збірної України у змаганнях European Cybersecurity Challenge.

Талліннський механізм було створено у грудні 2023 року для координації міжнародної допомоги Україні у сфері кібербезпеки. До ініціативи входять 14 країн, серед яких Велика Британія, США, Німеччина, Франція, Італія, Канада та інші партнери. Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь у роботі механізму як офіційні спостерігачі.

Зауважимо, що 27 жовтня Фінляндія стала тринадцятою країною, яка долучилася до Талліннського механізму.