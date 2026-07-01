Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

--0,06

EUR

51,03

--0,13

Наличный курс:

USD

44,78

44,68

EUR

51,35

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Италия выделит Украине еще €1 млн на проекты по кибербезопасности

конфиденциальность, киберзащита, кибербезопасность
Италия выделит Украине еще €1 млн на проекты по кибербезопасности

Италия с 1 июля переняла от Великобритании лидерство в Таллиннском механизме — международной инициативе по координации помощи Украине в сфере кибербезопасности. В течение следующих шести месяцев страна направит еще 1 млн. евро на финансирование киберпроектов, увеличив свой общий взнос до 2 млн. евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Как новый глава Таллиннского механизма Италия определила несколько ключевых направлений сотрудничества с Украиной:

  • усиление киберзащиты государственных органов на национальном и региональном уровнях;
  • защита объектов критической инфраструктуры;
  • развитие комплексной киберустойчивости;
  • профессиональное развитие украинских специалистов по кибербезопасности.

В Минцифре отмечают, что эти шаги должны способствовать более эффективной координации международной поддержки для защиты украинского цифрового пространства.

За время председательства Великобритании был профинансирован ряд проектов для Министерства иностранных дел, Госспецсвязи и Государственной пограничной службы. Также вместе с Нидерландами и Чехией британская сторона реализует проект международной технической помощи CYFER, в рамках которого уже запущены семь инициатив Таллиннского механизма.

Италия уже поддержала несколько проектов в Украине. В частности, около 900 тыс. евро направлено на модернизацию инфраструктуры и создание защищенной сети в Тернопольской области. Еще один проект с бюджетом более 570 тысяч евро реализуют в Одесской области для создания безопасной системы регионального информационно-аналитического центра.

Кроме того, итальянская сторона профинансировала подготовку аналитического обзора Национальной системы кибербезопасности Украины за 2025 год и поддержала участие молодежной сборной Украины в соревнованиях European Cybersecurity Challenge.

Таллиннский механизм был создан в декабре 2023 для координации международной помощи Украине в сфере кибербезопасности. В инициативу входят 14 стран, среди которых Великобритания, США, Германия, Франция, Италия, Канада и другие партнеры. Европейский союз, НАТО и Всемирный банк принимают участие в работе механизма как официальных наблюдателей.

Заметим, что 27 октября Финляндия стала тринадцатой страной, примкнувшей к   Таллиннского механизма .

Автор:
Татьяна Гойденко