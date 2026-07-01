Италия выделит Украине еще €1 млн на проекты по кибербезопасности

Италия с 1 июля переняла от Великобритании лидерство в Таллиннском механизме — международной инициативе по координации помощи Украине в сфере кибербезопасности. В течение следующих шести месяцев страна направит еще 1 млн. евро на финансирование киберпроектов, увеличив свой общий взнос до 2 млн. евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Как новый глава Таллиннского механизма Италия определила несколько ключевых направлений сотрудничества с Украиной:

усиление киберзащиты государственных органов на национальном и региональном уровнях;

защита объектов критической инфраструктуры;

развитие комплексной киберустойчивости;

профессиональное развитие украинских специалистов по кибербезопасности.

В Минцифре отмечают, что эти шаги должны способствовать более эффективной координации международной поддержки для защиты украинского цифрового пространства.

За время председательства Великобритании был профинансирован ряд проектов для Министерства иностранных дел, Госспецсвязи и Государственной пограничной службы. Также вместе с Нидерландами и Чехией британская сторона реализует проект международной технической помощи CYFER, в рамках которого уже запущены семь инициатив Таллиннского механизма.

Италия уже поддержала несколько проектов в Украине. В частности, около 900 тыс. евро направлено на модернизацию инфраструктуры и создание защищенной сети в Тернопольской области. Еще один проект с бюджетом более 570 тысяч евро реализуют в Одесской области для создания безопасной системы регионального информационно-аналитического центра.

Кроме того, итальянская сторона профинансировала подготовку аналитического обзора Национальной системы кибербезопасности Украины за 2025 год и поддержала участие молодежной сборной Украины в соревнованиях European Cybersecurity Challenge.

Таллиннский механизм был создан в декабре 2023 для координации международной помощи Украине в сфере кибербезопасности. В инициативу входят 14 стран, среди которых Великобритания, США, Германия, Франция, Италия, Канада и другие партнеры. Европейский союз, НАТО и Всемирный банк принимают участие в работе механизма как официальных наблюдателей.

Заметим, что 27 октября Финляндия стала тринадцатой страной, примкнувшей к Таллиннского механизма .