Киберустойчивость Украины: за два года Таллиннский механизм привлек €241,7 млн международного финансирования

С 20 декабря 2023 года Таллинский механизм стал ключевым инструментом координации международной помощи в сфере кибербезопасности Украины. Инициатива объединила 13 стран-партнеров и привлекла 241,7 млн евро финансирования проектов, способствовавших укреплению цифровой безопасности нашей страны в условиях полномасштабной войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"В Украине продолжается первая в мире кибервойна, и мы формируем новые подходы к киберустойчивости. Украина ежедневно находит эффективные решения и задает темп в противодействии цифровым угрозам", - отметила советница министра цифровой трансформации Валерия Ионан , и добавила, что Таллиннский механизм - это о " доверии между государствами, быстрых решениях " .

Как работает инициатива?

Таллиннский механизм — это не просто финансовая помощь, а сложная система взаимодействия, позволяющая оперативно реагировать на вызовы и строить безопасную цифровую среду.

Основные результаты за два года:

привлечено €241,7 млн международной помощи на проекты в сфере кибербезопасности;

к инициативе присоединились 13 стран, Европейский Союз, НАТО и Всемирный банк принимают участие как официальные наблюдатели;

проведена оценка кибербезопасности и киберрисков около 30 объектов критической инфраструктуры;



запущен каталог — портал киберпомощи, через который происходит верификация и отбор проектов;

В рамках Таллиннского механизма действуют:

техническая рабочая группа, которая оценивает проекты по технической способности и соответствию приоритетам;

межведомственная рабочая группа под председательством министра Михаила Федорова, определяющая стратегическую значимость инициатив.

Для обеспечения прозрачности и централизованного взаимодействия с донорами и реципиентами создан Проектный офис Таллиннского механизма (Tallinn Mechanism Project Office, TMPO/ТМРО). Он выполняет функцию постоянного центра координации между международными партнерами и украинскими учреждениями. В своей работе офис тесно сотрудничает с Госспецсвязью, МИДом, СБУ и Национальным координационным центром кибербезопасности (НКЦК) при СНБО.

Расширение партнерства

Таллиннский механизм постоянно расширяет круг участников и партнеров. На сегодняшний день к инициативе присоединились 13 стран (Великобритания, Дания, Эстония, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, США, Франция, Швеция и Финляндия), а Европейский Союз, НАТО и Всемирный банк принимают участие как официальные наблюдатели. В настоящее время Великобритания лидирует в рамках механизма. Следующая встреча стран-доноров состоится в марте в Лондоне.

Заметим, что 27 октября Финляндия стала тринадцатой страной, присоединившейся к Таллиннскому механизму .