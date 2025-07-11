Норвегия присоединилась к Таллиннскому механизму и инвестирует более 100 млн грн в киберустойчивость Украины

На Конференции по восстановлению Украины в Риме объявлено о присоединении Норвегии к Таллиннскому механизму — ключевой международной инициативе, направленной на усиление киберзащиты Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Норвегия стала 12 страной-участницей альянса и объявила о намерении выделить более 100 миллионов гривен на проекты по поддержке киберустойчивости украинской критической и гражданской инфраструктуры до конца 2025 года.

Таллиннский механизм был создан в 2023 году как ответ на системные кибератаки со стороны России. В его рамках уже реализуются десятки проектов по защите цифрового пространства Украины.

Среди участников ТМ – Великобритания, Дания, Эстония, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, Польша, США, Франция, Швеция и теперь Норвегия. Европейский союз, НАТО и Всемирный банк подключены как официальные наблюдатели.

Присоединение Норвегии к инициативе является еще одним шагом в формировании устойчивой международной системы кибербезопасности для Украины. Партнерство предполагает совместное финансирование проектов, техническую помощь и координацию усилий по защите цифровой инфраструктуры государства.

Напомним, 20 декабря 2023 года Эстония и еще 9 стран-союзников запустили Таллинский механизм, который является системой, созданной для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.

За год работы Таллиннского механизма страны-участники мобилизовали 200 миллионов евро для усиления киберзащиты гражданской инфраструктуры Украины.