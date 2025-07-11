Норвегія приєдналася до Талліннського механізму та інвестує понад 100 млн грн у кіберстійкість України

На Конференції з відновлення України у Римі оголошено про приєднання Норвегії до Талліннського механізму — ключової міжнародної ініціативи, спрямованої на посилення кіберзахисту України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Норвегія стала 12-ю країною-учасницею альянсу та оголосила про намір виділити понад 100 мільйонів гривень на проєкти з підтримки кіберстійкості української критичної та цивільної інфраструктури до кінця 2025 року.

Талліннський механізм був створений у 2023 році як відповідь на системні кібератаки з боку Росії. У його межах вже реалізуються десятки проєктів для захисту цифрового простору України.

Серед учасників ТМ — Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція, Швеція та тепер Норвегія. Європейський Союз, НАТО та Світовий банк долучені як офіційні спостерігачі.

Приєднання Норвегії до ініціативи є ще одним кроком до формування стійкої міжнародної системи кібербезпеки для України. Партнерство передбачає спільне фінансування проєктів, технічну допомогу та координацію зусиль для захисту цифрової інфраструктури держави.

Нагадаємо, 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили Талліннський механізм, який є системою, створеною для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.

За рік роботи Талліннського механізму країни-учасниці мобілізували 200 мільйонів євро для посилення кіберзахисту цивільної інфраструктури України.