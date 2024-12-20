Талліннський механізм зібрав 200 мільйонів євро для захисту української цифрової інфраструктури

За рік роботи Талліннського механізму країни-учасниці мобілізували 200 мільйонів євро для посилення кіберзахисту цивільної інфраструктури України. Це міжнародна ініціатива, яка об'єднує зусилля 11 держав та міжнародних організацій, щоб допомогти Україні протистояти російській кіберагресії.

Про це повідомило МЗС України.

Талліннський механізм був започаткований рік тому як платформа для координації міжнародної підтримки у сфері кібербезпеки. Учасниками механізму є 11 країн: Канада, Данія, Естонія, Франція, Італія, Німеччина, Нідерланди, Польща, Швеція, Велика Британія та США. Спостерігачами виступають НАТО та Європейський Союз.

Механізм надає комплексну допомогу Україні, включаючи:

захист критичної інфраструктури;

виявлення та нейтралізацію шкідливого програмного забезпечення;

навчання фахівців із кіберзахисту;

забезпечення супутникового зв’язку;

координацію дій міжнародних партнерів.

На національному рівні до роботи механізму залучені Міністерство закордонних справ України, Міністерство цифрової трансформації, Служба безпеки України, Національний координаційний центр кібербезпеки та Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

У відомстві зазначили, що до створення Талліннського механізму допомога у сфері кібербезпеки була розрізненою та позбавленою централізованого підходу. Тепер Україна отримує системну підтримку, яка стала ще актуальнішою на тлі останніх кібератак на державні реєстри.

Нагадаємо, 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили Талліннський механізм, який є системою, створеною для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.