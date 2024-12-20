Таллиннский механизм собрал 200 миллионов евро для защиты украинской цифровой инфраструктуры

За год работы Таллиннского механизма страны-участники мобилизовали 200 миллионов евро для усиления киберзащиты гражданской инфраструктуры Украины. Это международная инициатива, объединяющая усилия 11 государств и международных организаций, чтобы помочь Украине противостоять российской киберагрессии.

Об этом сообщил МИД Украины.

Таллиннский механизм был начат год назад как платформа для координации международной поддержки в сфере кибербезопасности. Участниками механизма являются 11 стран: Канада, Дания, Эстония, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Польша, Швеция, Великобритания и США. Наблюдателями являются НАТО и Европейский Союз.

Механизм оказывает комплексную помощь Украине, включая:

защита критической инфраструктуры;

обнаружение и нейтрализацию вредоносного программного обеспечения;

обучение специалистов по киберзащите;

обеспечение спутниковой связи;

координацию действий интернациональных партнеров.

На национальном уровне к работе механизма привлечены Министерство иностранных дел Украины, Министерство цифровой трансформации, Служба безопасности Украины, Национальный координационный центр кибербезопасности и Государственная служба специальной связи и защиты информации.

В ведомстве отметили, что до создания Таллиннского механизма помощь в сфере кибербезопасности была разрознена и лишена централизованного подхода. Теперь Украина получает системную поддержку, которая стала еще более актуальной на фоне последних кибератак на государственные реестры.

Напомним, 20 декабря 2023 года Эстония и еще 9 стран-союзников запустили Таллинский механизм, который является системой, созданной для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.