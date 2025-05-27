В Киеве открыли первый проектный офис Таллиннского механизма

В Украине начал работу первый проектный офис Таллиннского механизма – международной инициативы, которая координирует помощь для укрепления кибербезопасности и защиты гражданской инфраструктуры.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Команда нового офиса будет работать в тесном сотрудничестве с украинскими органами – Госспецсвязи, МИД, СБУ и Национальным координационным центром кибербезопасности (НКЦК).

Основная задача офиса – налаживание оперативной коммуникации со странами-партнерами, координация международной поддержки и администрирования Каталога – платформы, что облегчает взаимодействие между донорами и украинскими организациями.

Таллиннский механизм объединяет 11 стран и был создан в 2023 году как ответ на системные кибератаки со стороны россии. За это время в рамках механизма уже реализовано десятки проектов: от оценки состояния кибербезопасности до обучения специалистов и поставок Starlink-терминалов, обеспечивающих цифровую устойчивость критических инфраструктур.

Открытие офиса в Украине является очередным шагом к укреплению киберзащиты государства и эффективной координации международной помощи. Участники инициативы подчеркивают — в самой технологичной войне ХХ века консолидация усилий партнеров имеет решающее значение.

Напомним, 20 декабря 2023 года Эстония и еще 9 стран-союзников запустили Таллинский механизм, который является системой, созданной для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.