Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

--0,09

EUR

49,47

--0,12

Готівковий курс:

USD

42,28

42,16

EUR

49,85

49,66

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кіберстійкість України: за два роки Талліннський механізм залучив €241,7 млн міжнародного фінансування

кібербезпека
Талліннський механізм став ключовим інструментом у сфері кібербезпеки України / Freepik

З 20 грудня 2023 Талліннський механізм став ключовим інструментом координації міжнародної допомоги у сфері кібербезпеки України. Ініціатива об’єднала 13 країн-партнерів та залучила 241,7 млн євро фінансування проєктів, які сприяли зміцненню цифрової безпеки нашої країни в умовах повномасштабної війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"В Україні триває перша у світі кібервійна, і ми формуємо нові підходи до кіберстійкості. Україна щодня знаходить ефективні рішення та задає темп у протидії цифровим загрозам", — зазначила радниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан, і додала, що Талліннський механізм — це про "довіру між державами, швидкі рішення та системну підтримку".

Як працює ініціатива?

Талліннський механізм — це не просто фінансова допомога, а складна система взаємодії, яка дає змогу оперативно реагувати на виклики й  будувати безпечне цифрове середовище.

Основні результати за два роки:

  • залучено €241,7 млн міжнародної допомоги на проєкти у сфері кібербезпеки; 
  • до ініціативи приєдналося 13 країн, Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі; 
  • проведено оцінку кібербезпеки та кіберризиків близько 30 об’єктів критичної інфраструктури;
  • запущено каталог — портал кібердопомоги, через який відбувається верифікація та відбір проєктів;
  • реалізуються заходи з розвитку кадрового потенціалу у сфері кібербезпеки.

Наразі у межах Талліннського механізму діють:

  • технічна робоча група, що оцінює проєкти за технічною спроможністю та відповідністю пріоритетам; 
  • міжвідомча робоча група під головуванням міністра Михайла Федорова, яка визначає стратегічну важливість ініціатив.

Для забезпечення прозорості та централізованої взаємодії з донорами й реципієнтами створено Проєктний офіс Талліннського механізму (Tallinn Mechanism Project Office, TMPO / ТМРО). Він виконує функцію постійного координаційного центру між міжнародними партнерами та українськими установами. У своїй роботі офіс тісно співпрацює з Держспецзв’язку, МЗС, СБУ та Національним координаційним центром кібербезпеки (НКЦК) при РНБО.

Розширення партнерства

Талліннський механізм постійно розширює коло учасників і партнерів. На сьогодні до ініціативи приєдналися 13 країн (Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція, Швеція та Фінляндія), а Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі. Наразі Велика Британія — лідирує в межах механізму. Наступна зустріч країн-донорів відбудеться в березні в Лондоні.

Зауважимо, що 27 жовтня Фінляндія стала тринадцятою країною, яка долучилася до Талліннського механізму.

Автор:
Тетяна Ковальчук