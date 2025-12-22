Кіберстійкість України: за два роки Талліннський механізм залучив €241,7 млн міжнародного фінансування

З 20 грудня 2023 Талліннський механізм став ключовим інструментом координації міжнародної допомоги у сфері кібербезпеки України. Ініціатива об’єднала 13 країн-партнерів та залучила 241,7 млн євро фінансування проєктів, які сприяли зміцненню цифрової безпеки нашої країни в умовах повномасштабної війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"В Україні триває перша у світі кібервійна, і ми формуємо нові підходи до кіберстійкості. Україна щодня знаходить ефективні рішення та задає темп у протидії цифровим загрозам", — зазначила радниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан, і додала, що Талліннський механізм — це про "довіру між державами, швидкі рішення та системну підтримку".

Як працює ініціатива?

Талліннський механізм — це не просто фінансова допомога, а складна система взаємодії, яка дає змогу оперативно реагувати на виклики й будувати безпечне цифрове середовище.

Основні результати за два роки:

залучено €241,7 млн міжнародної допомоги на проєкти у сфері кібербезпеки;

до ініціативи приєдналося 13 країн, Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі;

проведено оцінку кібербезпеки та кіберризиків близько 30 об’єктів критичної інфраструктури;



запущено к аталог — портал кібердопомоги, через який відбувається верифікація та відбір проєктів;

Наразі у межах Талліннського механізму діють:

технічна робоча група, що оцінює проєкти за технічною спроможністю та відповідністю пріоритетам;

міжвідомча робоча група під головуванням міністра Михайла Федорова, яка визначає стратегічну важливість ініціатив.

Для забезпечення прозорості та централізованої взаємодії з донорами й реципієнтами створено Проєктний офіс Талліннського механізму (Tallinn Mechanism Project Office, TMPO / ТМРО). Він виконує функцію постійного координаційного центру між міжнародними партнерами та українськими установами. У своїй роботі офіс тісно співпрацює з Держспецзв’язку, МЗС, СБУ та Національним координаційним центром кібербезпеки (НКЦК) при РНБО.

Розширення партнерства

Талліннський механізм постійно розширює коло учасників і партнерів. На сьогодні до ініціативи приєдналися 13 країн (Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція, Швеція та Фінляндія), а Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі. Наразі Велика Британія — лідирує в межах механізму. Наступна зустріч країн-донорів відбудеться в березні в Лондоні.

Зауважимо, що 27 жовтня Фінляндія стала тринадцятою країною, яка долучилася до Талліннського механізму.