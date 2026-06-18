Український трубний завод відсудив у Росії майже 96 мільйонів гривень збитків за пошкоджені цехи

ТОВ “Дніпровський трубний завод” успішно захистило свої інтереси в суді, подавши позов проти Російської Федерації.

Як пише Delo.ua, про це інформує Expro.

Підприємство вимагало відшкодування 95,8 мільйона гривень збитків, завданих внаслідок масштабного російського обстрілу Павлограда, який відбувся 19 липня 2025 року. Суд повністю став на бік українського виробника.

Під час судового розгляду було чітко встановлено, що атака російських безпілотників призвела до значних руйнувань промислових потужностей. Зокрема, суттєвих пошкоджень зазнали виробничі будівлі заводу загальною площею понад 5 тисяч квадратних метрів.

У цехах постраждали стіни, перекриття, покрівля, вікна, двері та внутрішні інфраструктурні приміщення. Крім того, атака призвела до повного або часткового знищення дороговартісного обладнання, включаючи верстати, електропечі, гідравлічні установки та крани.

Масштаб збитків

Згідно з експертною оцінкою, відновлення будівель коштуватиме понад 20,2 млн грн, а збитки від пошкодження та втрати обладнання і майна – понад 75,5 млн грн.

Суд офіційно визнав, що колосальні фінансові втрати заводу є прямим наслідком збройної агресії РФ, і повністю задовольнив позовні вимоги підприємства.

За рішенням суду, з міністерства юстиції Російської Федерації на користь Дніпровського трубного заводу має бути стягнуто 95,8 мільйона гривень для покриття збитків, а також понад 931 тисячу гривень сплаченого судового збору.

Про підприємство

Дніпровський трубний завод (ДТЗ) — провідне українське підприємство у сфері металургії, що спеціалізується на випуску трубної продукції для нафтогазового та видобувного секторів.

Завод розпочав свою діяльність у 2008 році. На сьогодні компанією володіє Олександр Георгієв, а посаду директора обіймає Євген Жаріков.

Основний профіль діяльності ДТЗ охоплює виробництво бурильних, обсадних та насосно-компресорних труб, а також інших видів трубного прокату, необхідних для забезпечення технологічних процесів у видобувній галузі.

Нагадаємо, група “Агротрейд” відсудила у Російській Федерації 117 мільйонів гривень за збитки на Харківщині, завданих під час окупації Куп’янського району у 2022 році.