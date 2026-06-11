Виробник "зеленої" енергії відсудив у Росії понад 5,5 млн грн за знищену СЕС у Бахмуті

Господарський суд Донецької області задовольнив позов ТОВ “Енерго-Індастрі” та постановив стягнути з РФ понад 5,5 млн грн збитків, завданих війною.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Expro.

Підприємство звернулося до суду з вимогою компенсувати фінансові втрати, пов'язані зі знищенням та втратою виробничих потужностей у місті Бахмут Донецької області.

До початку повномасштабного вторгнення РФ ТОВ "Енерго-Індастрі" активно працювало в секторі відновлюваної енергетики. Компанія оперувала сонячною електростанцією (СЕС) у Бахмуті та здійснювала генерацію та продаж екологічної електроенергії в енергомережу України за "зеленим" тарифом.

Після розгортання активних бойових дій у 2022 році менеджмент компанії був змушений екстрено зупинити операційну діяльність на промисловому майданчику та евакуювати персонал.

Технологічне обладнання та інше майно СЕС залишилися в місті, яке згодом стало зоною активних бойових дій та зазнав масштабних руйнувань.

У межах судового розгляду було проведено сертифіковану експертну оцінку, яка зафіксувала точний розмір прямих матеріальних втрат компанії.

За висновками оцінювачів, сума збитків становить близько $132 тис., що за офіційним курсом перевищує 5,5 млн грн.

Дослідивши надані докази, суд дійшов висновку, що факт повного знищення активів, підтверджений обсяг фінансових втрат, а також безпосередній причинно-наслідковий зв'язок між діями військ РФ та матеріальними збитками підприємства є повністю доведеними.

Окрім присудження базової суми компенсації за СЕС, суд зобов'язав Російську Федерацію повністю відшкодувати позивачу витрати на залучення експертів для оцінки майна та сплату судового збору.

Про компанію

ТОВ "Енерго-Індастрі" є підприємством із прямими іноземними інвестиціями. Засновником компанії виступає литовська енергетична група E Energija.

Згідно з YouControl, кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи є громадянин Литви Віргініюс Стріога.

До початку великої війни литовська група системно інвестувала в український сектор відновлюваної енергетики, спеціалізуючись на будівництві та девелопменті об'єктів промислової сонячної генерації.

Нагадаємо, група “Агротрейд” відсудила у Російській Федерації 117 мільйонів гривень за збитки на Харківщині, завданих під час окупації Куп’янського району у 2022 році.