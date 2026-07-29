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Росія вже знищила понад 160 АЗС в Україні: карта ударів та найбільш постраждалі області

Обстріли АЗС, удари по АЗС
Згенеровано за допомогою ШІ Gemini за промптом Delo.ua / Delo.ua

Понад 160 автозаправних станцій в Україні були пошкоджені або знищені внаслідок російських атак. Аналітики попереджають, що після ударів по прифронтових регіонах РФ може розширити атаки на об’єкти паливної інфраструктури в тилових областях.

Як пише Delo.ua, про це інформує аналітик Клеман Молін.

Росія масово б'є по АЗС

Найбільшу кількість атак на автозаправні станції зафіксували у трьох областях:

  • Харківська область - щонайменше 23 випадки;
  • Сумська область - щонайменше 19 випадків;
  • Запорізька область - щонайменше 15 випадків.

Під час нещодавньої поїздки до Запоріжжя аналітик особисто зафіксував чотири знищені АЗС на трасі у напрямку Дніпра. Водночас більшість автозаправок безпосередньо в Запоріжжі вже почали додатково захищати від атак безпілотників - об’єкти накривають спеціальними антидроновими сітками.

Фото 2 — Росія вже знищила понад 160 АЗС в Україні: карта ударів та найбільш постраждалі області

Чому РФ б'є по АЗС

Аналітики пояснюють тактику російських ударів тим, що РФ не змогла повторити українську кампанію атак на вантажний транспорт на середній відстані від лінії фронту. За їхніми даними, з травня було уражено менш як 100 вантажівок на відстані від 20 км і далі від зони бойових дій.

Натомість російські війська зосередилися на ударах по автозаправних станціях, особливо вздовж ключових автомобільних маршрутів.

За оцінкою аналітиків, головна загроза для України полягає у системній кампанії РФ із порушення логістики через знищення паливної інфраструктури. Найбільше це може вплинути на вантажні перевезення, оскільки для великогабаритного транспорту заміна пошкодженої заправки альтернативною є значно складнішою, ніж для легкових автомобілів.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку в Україні почали стрімко зростати гуртові й роздрібні ціни на пальне

Автор:
Ольга Опенько