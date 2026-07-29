Українські дрони вдарили по логістиці РФ: три зернові термінали обмежили роботу

Три великі російські зернові термінали в портах обмежили приймання вантажівок із зерном на тлі посилення атак українських безпілотників по суднах і портовій інфраструктурі РФ.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

Україна змінила логістику російського зерна

Йдеться про зернові термінали в портах Новоросійська та Тамані. Разом вони мають потужності для відвантаження понад 20 млн тонн зерна на рік, що становить майже половину від загального морського експорту російської зернової продукції, який оцінюється приблизно у 50 млн тонн.

Через ці термінали Росія постачає зерно своїм ключовим покупцям, зокрема Єгипту та Туреччині.

Обмеження на приймання вантажівок із зерном запровадили після того, як Росія перекрила морські маршрути, що ведуть до Азовського моря. За даними Financial Times, до блокування Донсько-Азовського каналу через нього проходила близько чверті всього експорту російської пшениці.

Учасники ринку зазначають, що ризики для роботи чорноморської портової інфраструктури РФ зросли через атаки українських безпілотників. Через це дедалі менше перевізників готові працювати за цими маршрутами.

За інформацією джерел Reuters, Росія намагається переорієнтувати частину експорту на інші напрямки. Найбільш безпечним варіантом у Москві наразі вважають порти на Балтійському морі. Водночас маршрут через Каспійське море залишається обмеженим через безпекову ситуацію на Близькому Сході та нещодавню атаку на іранське судно.

За даними Сил безпілотних систем України, у межах операції "МоЛоЧКа" протягом трьох тижнів було уражено 201 російське судно.

Нагадаємо, Україна зіткнулася з новими труднощами в експорті зерна через Чорне море через посилення російських атак на порти та комерційні судна. Частина судновласників уникає заходів у район Одеси, а трейдери розглядають перенаправлення частини поставок через Дунай.