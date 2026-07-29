7 млн грн за 5 місяців: як ТЦК штрафує бізнес за неподання звітів про транспорт

В Україні 1 047 компаній отримали постанови за неподання відомостей про транспортні засоби до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за час російсько-української війни з 2014 року. Переважну більшість санкцій — 87% — наклали вже після початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише Delo.ua із посиланням на дані Опендатабот.

Динаміка накладення штрафів та обсяги стягнень

Обов'язок підприємств звітувати про транспорт на балансі діє з 2014 року. До повномасштабної війни ТЦК складали в середньому близько 20 постанов на рік. Проте у 2022 році їхня кількість зросла до 29, у 2023-му — до 161, у 2024-му — до 185, а у 2025-му сягнула 278.

Кількість постанов за неподання звітів про транспорт до ТЦК / Опендатабот

Темпи притягнення до відповідальності продовжують прискорюватися: лише за перші п’ять місяців 2026 року винесено 263 постанови — практично стільки ж, як за увесь минулий рік.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення постанови виписали на 916 посадових осіб — керівників або головних бухгалтерів підприємств.

За перші п'ять місяців 2026 року бізнесу виписали штрафів на суму понад 7 млн грн, з яких 94% вже сплачено або примусово стягнуто до бюджету (6,65 млн грн). Загалом за період повномасштабної війни підприємства сплатили 16,64 млн грн штрафів, що становить 83% від нарахованих сум.

Сума штрафів за неподання відомостей про транспорт до ТЦК / Опендатабот

Географія порушень та правила подання звітів

Географічний розподіл застосування санкцій суттєво змінився. До 2022 року 95% усіх постанов припадало на Полтавську область (124 випадки). Від початку повномасштабної війни лідерами за кількістю штрафів стали:

Київська область — 173 постанови;

Черкаська область — 163;

Волинська область — 89;

місто Київ — 81.

Кількість штрафів за неподання звітів про транспорт до ТЦК / Опендатабот

На ці чотири регіони припадає 55% усіх винесених постанов. Водночас на Чернігівщині та Сумщині з 2014 року не склали жодної такої постанови, а в Чернівецькій та Луганській областях зафіксовано по одному випадку.

Українські підприємства зобов’язані подавати відомості про наявність і технічний стан транспорту двічі на рік — до 20 червня та 20 грудня. Якщо майна на балансі немає, подається "нульовий" звіт. За порушення строків або неподання інформації посадовим особам загрожує штраф від 34 000 до 59 500 гривень.

Санкції застосовують не завжди: якщо посадова особа підтверджує поважні причини затримки (лікування, відрядження тощо), ТЦК звільняє від відповідальності.

Нагадаємо, майже пів мільйона декларацій приховали посадовці. В Україні 99 тисяч чиновників приховали з публічного доступу 445,5 тисяч своїх декларацій за 2015–2026 роки, а лідерами за кількістю закритих документів стали військовослужбовці ЗСУ та працівники Нацполіції.