Після обстрілів в Україні є знеструмлення у восьми областях

Станом на ранок 29 липня після російських обстрілів без електропостачання залишаються окремі споживачі у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Водночас запровадження обмежень споживання електроенергії протягом дня не прогнозується.

Знеструмлення у чотирьох областях стали наслідком бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи.

Ще 31 населений пункт залишається без електроенергії через негоду. Знеструмлення зафіксовані у:

Закарпатській області;

Київській області;

Сумській області;

Дніпропетровській області.

Обмеження електроспоживання 29 липня не прогнозуються.

Водночас споживачів закликають за можливості переносити використання енергоємних приладів на період з 10:00 до 16:00.

Додамо, в Україні тривають відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах після пошкоджень через обстріли та негоду.