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Після обстрілів в Україні є знеструмлення у восьми областях

лінії електропередач
Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у 6 областях / Depositphotos

Станом на ранок 29 липня після російських обстрілів без електропостачання залишаються окремі споживачі у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Водночас запровадження обмежень споживання електроенергії протягом дня не прогнозується.

Знеструмлення у чотирьох областях стали наслідком бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи.

Ще 31 населений пункт залишається без електроенергії через негоду. Знеструмлення зафіксовані у:

  • Закарпатській області;
  • Київській області;
  • Сумській області;
  • Дніпропетровській області.

Обмеження електроспоживання 29 липня не прогнозуються.

Водночас споживачів закликають за можливості переносити використання енергоємних приладів на період з 10:00 до 16:00.

Додамо, в Україні тривають відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах після пошкоджень через обстріли та негоду. 

Автор:
Тетяна Гойденко