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Після обстрілів в Україні є знеструмлення у восьми областях
Станом на ранок 29 липня після російських обстрілів без електропостачання залишаються окремі споживачі у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.
Водночас запровадження обмежень споживання електроенергії протягом дня не прогнозується.
Знеструмлення у чотирьох областях стали наслідком бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи.
Ще 31 населений пункт залишається без електроенергії через негоду. Знеструмлення зафіксовані у:
- Закарпатській області;
- Київській області;
- Сумській області;
- Дніпропетровській області.
Обмеження електроспоживання 29 липня не прогнозуються.
Водночас споживачів закликають за можливості переносити використання енергоємних приладів на період з 10:00 до 16:00.
Додамо, в Україні тривають відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах після пошкоджень через обстріли та негоду.