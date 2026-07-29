Акції Ford злетіли на 44% завдяки ШІ: чому інвестори вимагають реальних контрактів

Інвестори очікують підтвердження того, що інтерес до компанії Ford Motor Co. на тлі розвитку технологій штучного інтелекту є обґрунтованим. Акції автовиробника зростають перед публікацією фінансової звітності, оскільки ринок розраховує на нові деталі щодо партнерських угод.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

У травні ціна акцій компанії зросла на 44%. Інвестори розраховують, що підрозділ із виробництва систем накопичення енергії отримає додаткові замовлення через зростання попиту на електроенергію для дата-центрів ШІ.

Хоча динаміка зростання уповільнилася порівняно з травнем, котирування залишаються вищими за рівні, що передували початковому зростанню. Це відбувається попри застереження аналітиків про те, що енергетичний напрямок стане прибутковим лише через кілька років.

Аналітик Morgan Stanley Ендрю Перкоко зазначає, що ключовим фактором для ринку стане формування реального портфеля замовлень, який дозволить оцінити майбутні прибутки. На його думку, напрямок Ford Energy разом із партнерством із китайським виробником акумуляторів Contemporary Amperex Technology Co. може оцінюватися в $10 млрд та залучити великих хмарних провайдерів.

За оцінками Перкоко, маржинальність енергетичного підрозділу Tesla майже вдвічі перевищує показники її основного автомобільного бізнесу. Аналогічна тенденція очікується і для Ford під час масштабування. Повноцінне розгортання системи Ford Energy прогнозують у 2027 році, а вихід на заплановані обсяги — з кінця 2028 року.

Інвестиції в ШІ та порівняння з конкурентами

Зараз інвестори звертають увагу на аналогічні кроки інших промислових компаній:

ринок активно інвестує у виробника спеціальної техніки Caterpillar Inc., а також постачальників компонентів BorgWarner Inc. та Aptiv PLC на тлі розвитку технологій автономного транспорту;

водночас спроба General Motors Co. увійти на ринок накопичення енергії через інвестицію у стартап Peak Energy Technologies Inc. не викликала подібної реакції через незначний розмір угоди та відсутність відомого бренду рівного CATL.

Від моменту публікації минулого звіту у квітні акції Ford зросли на 20%, тоді як акції GM додали 14%, а папери Stellantis NV втратили 26%. Втім, у своєму основному автомобільному бізнесі Ford поступається конкуренту: за останні п'ять років акції GM зросли майже на 60%, тоді як Ford — лише на 6,5%.

Другий квартал GM завершила з показниками, що перевищили прогнози аналітиків, підвищивши річний прогноз прибутку, що спричинило зростання її акцій майже на 9%. За оцінками аналітиків BNP Paribas, Ford змушений іти на більші ризики для зміцнення бренду та зростання котирувань, поки GM спирається на успіх основного бізнесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ford інвестує 499 млн доларів у завод у Канаді, щоб наростити виробництво двигунів. Концерн та профспілка Unifor ратифікували новий колективний договір, який передбачає підвищення заробітних плат, виплату бонусів та інвестиції в автомобільне виробництво у провінції Онтаріо.