Німеччина виділить 50 млн євро на відновлення конфайнменту ЧАЕС

Німеччина виділить 50 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном у лютому 2025 року. Загальну вартість робіт попередньо оцінюють приблизно у 500 млн євро, тож німецький внесок становить близько десятої частини необхідної суми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Кошти уряду Німеччини планують спрямувати на Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, через який фінансуються роботи з відновлення та забезпечення ядерної безпеки на майданчику ЧАЕС.

Новий безпечний конфайнмент був пошкоджений внаслідок удару російського безпілотника у лютому 2025 року. Після атаки конструкція втратила частину своїх захисних функцій і потребує масштабного ремонту.

За попередньою оцінкою Європейського банку реконструкції та розвитку, повне відновлення конфайнменту потребуватиме близько 500 млн євро.

До фінансування робіт також планують долучитися Європейська Комісія, США та Норвегія.

Нагадаємо, 7 червня 2026 року о 02:10 внаслідок влучання російського дрону на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) поблизу Чорнобильської атомної електростанції було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів.