Норвегія виділяє $10 млн на ремонт захисної арки Чорнобильської АЕС після атаки БПЛА

Норвегія оголосила про додатковий внесок у розмірі 100 млн норвезьких крон (близько 10 млн доларів США) на відновлення Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Захисна арка над зруйнованим четвертим енергоблоком була пошкоджена внаслідок удару російського безпілотника.

Фінансування буде спрямоване через спеціальний рахунок International Chornobyl Cooperation Account (ICCA), яким адмініструє Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

На що підуть кошти?

Виділені Норвегією гроші дозволять ліквідувати наслідки атаки російського дрона, що відбулася у лютому 2025 року.

Тоді ворожий БПЛА пошкодив конструкції НБК. Отримані кошти підуть на повне відновлення систем безпеки об'єкта.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Норвегія залишається одним із найнадійніших партнерів у зміцненні стійкості українського енергосектору та ядерної безпеки.

Постачання норвезького обладнання та фінансова допомога дозволяють оперативно латати діри в пошкодженій інфраструктурі.

Міжнародна допомога для ЧАЕС

У відомстві нагадали, що наприкінці квітня цього року США анонсували виділення 100 млн доларів на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС.

Крім того, у межах Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки була підписана угода з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення конфайнменту і партнери взяли на себе перші зобовʼязання на суму майже 100 млн євро.

Нагадаємо, 7 червня 2026 року о 02:10 внаслідок влучання російського дрону на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) поблизу Чорнобильської атомної електростанції було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів.