Норвегия выделяет $10 млн на ремонт защитной арки Чернобыльской АЭС после атаки БПЛА

Норвегия объявила о дополнительном взносе в размере 100 млн. норвежских крон (около 10 млн. долларов США) на возобновление Нового безопасного конфайнмента (НБК) Чернобыльской АЭС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

Защитная арка над разрушенным четвертым энергоблоком была повреждена в результате удара российского беспилотника.

Финансирование будет направлено через специальный счет International Chornobyl Cooperation Account (ICCA), которым администрирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

На что пойдут деньги?

Выделенные Норвегией деньги позволят ликвидировать последствия произошедшей в феврале 2025 года атаки российского дрона .

Тогда вражеский БПЛА повредил конструкции НБК. Вырученные средства пойдут на полное восстановление систем безопасности объекта.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Норвегия остается одним из самых надежных партнеров по укреплению устойчивости украинского энергосектора и ядерной безопасности.

Снабжение норвежского оборудования и финансовая помощь позволяют оперативно латать дыры в поврежденной инфраструктуре.

Международная помощь для ЧАЭС

В ведомстве напомнили, что в конце апреля этого года США анонсировали выделение 100 млн. долларов на ремонт конфайнмента Чернобыльской АЭС.

Кроме того, в рамках Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности было подписано соглашение с ЕБРР о 30 млн евро на первый этап восстановления конфаймента и партнеры взяли на себя первые обязательства на сумму почти 100 млн евро.

Напомним, 7 июня 2026 года в 02:10 в результате попадания российского дрона на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) вблизи Чернобыльской атомной электростанции было частично разрушено здание приема контейнеров.